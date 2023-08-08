 

«Я покажу, как надо»: Джеймс Кэмерон построит свой аппарат для спуска к «Титанику»

08.08.2023, 17:33, Разное
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Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о создании компании Deep Expeditions, которая займётся постройкой подводного спускаемого аппарата. С его помощью планируется регулярно опускаться к «Титанику» для экскурсий и съёмок.

Кэмерон отметил, что уже погружался к судну на других аппаратах, а также учёл недавний печальный опыт компании OceanGate Expeditions, и теперь готов сделать по-настоящему надёжный батискаф.

«У меня накоплен большой опыт, как можно делать подводные аппараты, а как нельзя, – сказал он в своём видеоблоге, вращая в руках игровой контроллер от Xbox. – Я покажу, как надо. По сути, я единственный специалист в мире, который обладает достаточной совокупностью знаний. Именно я первым обратил внимание массовой культуры на место крушения «Титаника». Я – настоящий морской волк. Я – альфа и омега Северной Атлантики».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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