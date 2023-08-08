 

В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной

08.08.2023, 16:55, Новости дня
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Трагедия в Екатеринбурге разыгралась 7 августа между 17-летним юношей и его 15-летней девушкой. Пара пришла в гости к другу, они употребляли алкогольные напитки и общались. В какой-то момент парень начал ревновать свою подругу к приятелю.

Юноша зарезал девушку ножом. Но на этом он не остановился и решил расчленить тело в ванне, но у него не получилось. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Молодого человека уже задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что парень ранее применял к 15-летней подруге физическую силу и всячески издевался.


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