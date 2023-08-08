Шоколадный шелк и глянцевый фундук: тенденции и тренды окрашивания волос на осень 2023

С наступлением осени 2023 года мир окрашивания волос вновь встречает нас с обновленными тенденциями и захватывающими трендами. В этот сезон экспериментировать с цветами волос – это настоящее искусство, позволяющее выразить свою индивидуальность и гармонировать с окружающей атмосферой. “Шоколадный шелк” и “глянцевый фундук” – всего лишь пара из множества захватывающих возможностей, предоставляемых осенними тенденциями окрашивания волос.

Шоколадный шелк

Аарон Брэдфорд, Колорист из Седрик Салон в Нью-Йорке, предлагает интересную идею для брюнеток, желающих воплотить новый образ этой осенью. Он описывает этот стиль как “Шоколадный шелк” – сочетание глубокого коричневого цвета волос с золотисто-коричневыми акцентами детского балаяжа, которые добавляют изысканный блеск.

Это вариант, придающий брюнеткам нежную, естественную глубину и размерность. Эти тонкие переливы идеально подходят для любой брюнетки, стремящейся к классическому образу с минимальным уходом. В данном стиле не используются карамельные оттенки, а создается эффект шоколадного богатства и насыщенности.

Барби-блондинка

Весь сезон осени будет насыщен эксцентричным духом фильма о Барби (и это совершенно объяснимо!). Зрители будут ощущать волнение относительно возвращения культового образа блондинки Барби, и они будут стремиться к более устойчивому единому оттенку светлых волос при следующей смене имиджа.

В чем заключается особенность этого оттенка по сравнению с другими блондинками? Это однородная платиновая гамма без каких-либо переливов или излишеств, подобная волосам самой куклы.

Оттенок “палисандр”

Оттенок “палисандр” обладает глубоким красновато-коричневым цветом, который излучает тепло и уют осени. Этот цвет подходит для различных типов волос, выгодно подчеркивает разнообразие оттенков кожи и прекрасно гармонирует как со светлыми, так и с темными глазами.

Вампи мокко

Этот цвет – теплый аналог угольного оттенка, поэтому он особенно хорошо сочетается с кожей с золотистым подтоном. “Мокко вампира” – это один из самых глубоких оттенков для брюнетки с намеком на шоколад. Сочетание этого оттенка с дымчатым макияжем создаст действительно капризный, загадочный взгляд, идеально вписывающийся в осенний настрой.

Клубничная блондинка

“Клубничная блондинка” станет заметной тенденцией этой осени. Этот оттенок требует более интенсивного ухода, так как, если это не ваш естественный цвет волос, перед нанесением клубничной блондинки необходимо предварительно осветлить волосы до светло-золотистого блонда. Но результат стоит усилий, особенно если все сделано грамотно.

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Чтобы достичь изысканных и нежных клубничных оттенков, применяется метод балаяжа, который придает дополнительную глубину.

Баттерк блонд

Специалиств прогнозируют наступление сезона цвета волос, который представляет собой “попурри бледно-золотого с заметными ‘белыми’ акцентами, а также сильное выделение яркой окантовки лица”.

Этот стиль легче всего воплотить тем, чей естественный цвет волос – блонд, так как у брюнеток могут появится золотистые или желтоватые оттенки при окрашивании.

Бейбилайтс

Этот оттенок представляет собой деликатные акценты, тщательно вплетенные в волосы, способные значительно влиять на общую яркость цвета волос. Это подобно эффекту макияжа без видимого макияжа, так как бейбилайтс создает нежное впечатление, и этот эффект легко можно принять за естественный оттенок волос.

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Глянцевый фундук

Это прием, придающий насыщенные золотистые отблески волосам брюнетки. Он особенно подходит для осенних месяцев, когда солнца становится меньше. Этот оттенок наилучшим образом смотрится на здоровых и блестящих волосах.

Не стоит путать золото с оранжевым или медным оттенками. Чем больше золотых оттенков, тем выразительнее будет это цветовое сочетание.

Двухцветные волосы

Этот стиль идеально подходит для творческих людей, желающих добавить немного более ярких акцентов своему цвету, сохраняя при этом естественную или более темную основу. Варианты цветовых сочетаний и расположения могут быть совершенно разнообразны. Можно смело сочетать белый как с розовым, так и с черным.