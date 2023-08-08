Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля “В кругу семьи”

В прошлом месяце состоялся 18-й по счету международный фестиваль “В кругу семьи”, посвященный, собственно, семейным и детским фильмам. Масштабный праздник кино принимал древний русский город Ярославль.

Кинофестиваль собрал на своей площадке отечественных звезд. Многочисленные мероприятия посетили Алика Смехова, Егор Беров, Федор Добронравов, Андрей Чадов, Ольга Кабо, Маргарита Аброськина.. Также в Ярославль приехали известные блогеры-миллионники.

Международный кинофестиваль имеет уникальную ценность. Об этом рассказал президент программы “В кругу семья”, актер и режиссер Александр Ковтунец.

В интервью Пятому каналу он раскрыл идею грандиозного праздника. По словам режиссера, организаторы стремились создать профессиональный фестиваль, который не только бы собирал единомышленников со всего мира, но и заряжал бы людей атмосферой любви и радости.

Александр Ковтунец подчеркнул, что гости кинофестиваля “В кругу семьи” чувствуют, что они кому-то нужны. А занятия по душе сможет найти каждый. Например, организаторы обучают молодежь мастерству создания роликов для соцсетей.

Для граждан постарше разработана деловая программа, добавил президент международного кинофестиваля. Он также добавил, что зрители могут насладиться не только отечественными, но и зарубежными картинами о семье и детях.