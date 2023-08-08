 

“Платят хорошо”: почему Татьяна Навка такая богатая

08.08.2023, 15:40, Новости дня
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Она не лежала на печи и не ждала у моря погоды. Эта целеустремленная, умная и амбициозная женщина всегда в движении. Несколько раз она входила в рейтинги
Forbes, мотивируя ленивых нищебродов и обывателей с низкими заработками работать усерднее. Татьяна Навка — тот редкий человек из элиты, который всего добился своим трудом.

Сейчас фигуристка активно реализует бизнес-проект за границей. В китайском городе Макао осенью пройдут ее непревзойденные ледовые шоу. Звезда не привыкла засиживаться на одном месте: благодаря хитрости и сноровке, Татьяна Навка спешит за высокими гонорарами, которые будто сами текут к ней в руки.

Продюсер Сергей Лавров объяснил, что звездная блондинка решила радовать азиатскую публику неслучайно. “Китайцы и японцы — самые благодарные зрители. Китайцы платят хорошо. Цена там может варьироваться. От 50 до 100 тысяч евро за каждое выступление”, — поделился мнением мужчина.

Даже в такое сложное для страны знаменитость не побоялась сменить обстановку, чтобы заработать лишнюю копейку. Она просто делает то, что любит, и отдается своему делу по полной программе. Вот почему Татьяна Навка такая богатая.


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