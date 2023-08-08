Тайная организация монархистов планировала похитить мумию Ленина и расстрелять

В ночь на 8 августа возле мавзолея им. Ленина сотрудники полиции задержали участников банды монархистов, которые планировали украсть тело Вождя мирового пролетариата. По предварительным данным, подпольщики несколько месяцев следили за усыпальницей создателя Советского государства, а один из них даже утроился на работу в мавзолей.

«Успешное предотвращение преступления стало возможным благодаря бдительности граждан. Месяц назад в полицию обратился 93-летний мужчина, ветеран НКВД. Он доложил, что у его соседей часто играют белогвардейские марши, а сами они ведут себя крайне подозрительно», – рассказал официальный представитель ГУВД столицы Яков Слащёв.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в начале 2023 года группа москвичей создала тайную организацию «Братство русской правды» и на одном из собраний подпольщики приняли решение похитить тело Владимира Ленина.

«Далее планировалось устроить публичный расстрел мумии Ильича, а прах развеять по ветру. Сделать они хотели это в прямом эфире, чтобы гибель одного из символов коммунизма увидели миллионы», – сообщил источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» в Администрации президента.

Из восьми выявленных членов банды монархистов шесть человек уже задержаны, ещё двое объявлены в федеральный розыск. Молодым людям грозит до 10 лет тюрьмы.

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