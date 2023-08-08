Юбка поверх брюк и не только: 10 модных трендов сезона осень-зима 2023-2024

Неделя моды в Париже — важное мероприятие для тех, кто интересуется индустрией моды и красоты. Именно на презентации новых коллекций дизайнеров можно увидеть те тренды, которые будут доминирующими в предстоящем сезоне. Рассмотрим, какие тенденции будут актуальными в сезоне осень-зима 2023-2024.

Юбки поверх брюк

Носить юбки было модно в начале нулевых. Затем этот тренд перестал быть актуальным. Однако сейчас, когда наблюдается волна ностальгии по началу 21 века, такой необычный микс снова возвращается. Если вам импонирует многослойность, то вы наверняка будете этому рады.

Галстуки

Маскулинность и женственность на контрасте друг с другом — это лейтмотив, который прослеживался в большинстве новых коллекций именитых дизайнеров. Вещи, которые ранее существовали исключительно в контексте мужского гардероба, теперь плавно интегрируются в женский. Например, такой аксессуар, как галстук.

Объемные цветы

Наверное, цветочным принтом уже никого не удивишь. Это старая добрая классика, которая никогда не выходит из моды. Современные стилисты же презентовали свое новое прочтение и предложили декор одежды в виде объемных цветов. Получилось довольно футуристично.

Черный и белый

Это сочетание очень любила непревзойденная Коко Шанель. Сейчас подобный микс презентуется в новых оригинальных вариациях. Например, можно носить черное платье поверх белой водолазки или блузки. А можно выбрать черную одежду без декора и немного ее разбавить белыми аксессуарами — как вам больше нравится. Суть заключается в том, что не нужно больше добавлять никакие другие оттенки. В данном случае делается упор на минимализм и лаконичность.

Живописные пейзажи

Мы знаем самые распространенные принты в одежде, такие как цветочки, клетка и т. д. Если еще анималистичные узоры, более яркие и привлекающие к себе внимание. Однако в предстоящем сезоне модельеры предлагают всем нам примерить на себя вещи с изображением живописных пейзажей: пустынь, прерий, водопадов, гор и т. д. Понятно, что такой рисунок однозначно привлечет к себе внимание, поэтому одежду с подобным принтом следует сочетать исключительно с нейтральными вещами.

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Пастельные оттенки

Согласитесь, что осень — это не повод презентовать мрачные луки с обилием темных оттенков. Нас призывают создавать более яркие и жизнеутверждающие образы. Сделать это легко: достаточно использовать одежду пастельных оттенков. Например, салатовую, розовую, желтую и т. д.

Джинсовый лук

Этот тренд не является новым. Джинсовые луки актуальны и сейчас, в летний сезон. Поэтому не торопитесь прятать джинсовые вещи подальше в шкаф с наступлением осени. Вы по-прежнему можете сочетать изделия из одного материала, только следите за тем, чтобы оттенки денима совпадали.

Перья и лебяжий пух

Подобный декор опять в моде. Он очень подойдет для создания вечерних драматичных луков.

В стиле пятидесятых годов

Речь идет о женственных приталенных платьях с относительно пышными юбками. Такие изделия обычно представлены в длине миди. Вы можете смело интегрировать их в свой осенний гардероб, поскольку они будут в тренде.

50 оттенков бежевого

Вся бежевая одежда будет в моде в предстоящем сезоне. Вы можете взять насыщенный глубокий цвет, а можете более блеклый или яркий (как оранжевый).