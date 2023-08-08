Названо лучшее средство женской гигиены для оценки обильности кровотечения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что в определении аномальной кровопотери при месячных могут помочь менструальные диски. Исследование опубликовано в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Не секрет, что обильное менструальное кровотечение поражает одну из трех женщин. Нередко данное явление указывает на проблемы со здоровьем.

В ходе эксперимента ученые решили проверить, способны ли средства гигиены выступать в качестве средства для определения аномально обильного кровотечения. Таким образом, стало известно, что менструальные диски смещают в себя больше всего крови. Они могут помочь женщинам лучше оценить менструальную кровопотерю.