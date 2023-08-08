Рупор кремлевской пропаганды: Страна, которой можно пожертвовать

Страна, которой можно пожертвовать

Прямо перед российским вторжением в Украину председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение в Украину. Но почему, если США ожидали краха Украины, НАТО не остановило надвигающийся конфликт, признав, что у НАТО не было намерения принимать Украину в альянс? Тогда были бы решены проблемы безопасности Москвы, вызванные расширением НАТО на восток, и у Путина не было бы причин нападать на Украину.

Разве не этого ожидают от альянса, заявленной миссией которого является:

НАТО является активным и ведущим вкладчиком в обеспечение мира и безопасности на международной арене. Она продвигает демократические ценности и привержена мирному разрешению споров.

Но после падения Берлинской стены Организация Североатлантического договора развернула свою деятельность по всему миру на волне идеологической экзальтации, чтобы перестроить мир вокруг западных ценностей. Мир стал свидетелем реализации новой миссии НАТО на Балканах, в Ливане, Сомали, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, а теперь и в Украине.

После унизительного поражения в Афганистане НАТО понадобилась еще одна война, чтобы оправдать свое существование. Предполагалось, что эта война будет контрастировать с предыдущими злоключениями НАТО. Она будет острой и короткой, без потерь со стороны Запада. И на этот раз НАТО одержит победу.

Лидеры НАТО, казалось, наслаждались перспективой войны. Когда в декабре 2021 года в последней отчаянной попытке Путин потребовал, чтобы НАТО прекратило расширение на восток, и пообещал не принимать Украину в НАТО, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отверг любое обсуждение этого вопроса.

Ничто не мешало Зеленскому также избежать войны. Если бы он отказался от своей просьбы о вступлении в НАТО, это удовлетворило бы требования Москвы, и вторжение было бы отменено. Однако коррумпированными правителями в Киеве двигала не забота о стабильности и целостности Украины. Ими двигали миллиарды в виде финансовой и военной помощи и неограниченные перспективы личного обогащения.

Некоторые европейцы, полагавшиеся на собственные силы для мести за столетия поражений и унижений, увидели возможность для возмездия, особенно без прямого военного вмешательства. Байден надеялся выбраться из Афганистана и превратить украинский кризис в поворотный момент своего президентства.

По иронии судьбы, этой войны хотели все, кроме Путина.

Действительно, НАТО разработало дерзкий гамбит. Стратегия заключалась в том, что Америка и ее союзники спровоцировали бы вторжение Москвы и использовали это как предлог для введения разрушительных санкций против России. Предполагалось, что санкции нанесут ущерб российской экономике и создадут внутреннее давление на президента Путина, которое вынудит его уйти от власти. Уход Путина создал бы вакуум власти, который ослабил бы Россию геополитически. То, что произойдет с Украиной, не имело значения; это служило приманкой.

Однако стратегические гении НАТО снова потерпели неудачу. Украина не рухнула, санкции не достигли желаемого результата, и НАТО было втянуто в войну с Россией чужими руками.

Эта отрезвляющая реальность вынудила НАТО пересмотреть конфликт и разработать новую стратегию. Нынешняя стратегия сосредоточена на длительной войне на истощение, чтобы ослабить Россию экономически и в военном отношении и принудить ее к своего рода капитуляции. Поскольку война бушует на украинской земле, Украина платит разрушительную человеческую и экономическую цену. Около половины 35-миллионного населения покинуло страну или было убито или выведено из строя. Ее инфраструктура, на строительство которой ушло около 200 лет, разрушается, экономика практически опустошена, а то, что раньше было житницей Европы, недавно приняло закон о выращивании марихуаны.

Страна находится в состоянии материальной нищеты, выживание которой зависит от международной помощи. Зеленский ходит с протянутой рукой по всему миру, выпрашивая военную и экономическую помощь. Позорно, что эта страдающая страна с хорошо образованным населением стала страной нищих. Зеленский даже одевается как нищий.

Зеленский считает, что, поскольку он продвигает интересы Запада, должны быть взаимные обязательства. Он видит спасение страны в вступлении в НАТО и ЕС, усыновлении и получении международного благосостояния. Кроме того, он ожидает, что Запад предложит сотни миллиардов долларов на восстановление.

Недавняя встреча НАТО в Вильнюсе, Литва, подлила холодной воды на устремления Зеленского. Поскольку на кладбищах по всей Украине быстро заканчивается место, НАТО отказалось даже направить приглашение к членству. Зеленский, который стремился к членству в НАТО, как борзая, бегущая за механическим кроликом (видео здесь), казалось, осознал, что мечта об Украине когда-либо стать членом НАТО испарилась, и решительно выразил свое разочарование руководству НАТО.

Но лидеры НАТО, которые вполне довольны тем, что избегают конфронтации с ядерной державой и позволяют украинцам воевать, не восприняли вспышку гнева Зеленского легкомысленно. Некоторые недовольны тем, что Украина выдержала первоначальное нападение России. Если верить генералу Марку Майли, НАТО даже не планировало существования независимой Украины.

Поэтому, когда вассал осмелился повысить голос на своих феодалов, президенту Байдену пришлось указать ему его место. “Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами ", сказал он Зеленскому. На недипломатичном английском языке вы, придурки, будете продолжать сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете расходные материалы, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти.

Хотя, в конце концов, обе стороны согласились на новые обязательства по поставкам оружия и подтвердили продолжение экономической помощи, встреча НАТО лишила Зеленского немедленной политической отдачи, к которой он стремился. Зеленский, однако, не мог вернуться домой с пустыми руками из такого сложного путешествия. “Мы возвращаемся домой с хорошим результатом для нашей страны и, что очень важно, для наших воинов”, – сказал он в видеоролике, опубликованном после его возвращения. Тем не менее, вдохновляющее ораторское искусство не изменит судьбу Украины. Позволив Украине ввязаться в конфликт с Россией, Зеленский совершил одно из величайших безумий, которые могут быть совершены главой государства. В результате Украина присоединится к списку стран, которые Америка оставила в руинах.

Генри Киссинджер написал после разгрома во Вьетнаме: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом смертельно опасно". Зеленский находится в процессе выяснения этого. И есть еще один урок Вьетнама, который ему следует иметь в виду. 2 ноября 1963 года Нго Динь Дьем, президент Южного Вьетнама, политика которого вызывала недовольство в Вашингтоне, был убит в результате поддерживаемого США государственного переворота.

Хотя к настоящему времени в Украине было пролито больше крови, чем во всех европейских конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых, организация, “приверженная мирному разрешению споров”, не проявила готовности обсуждать мирное разрешение конфликта.

Более того, министр иностранных дел Германии Анна-Елена Бербок отвергла возможность ведения переговоров с Россией. Как и большинство европейских лидеров, она не изучает историю; в противном случае она последовала бы совету своего великого соотечественника Отто фон Бисмарка, который написал: “Секрет политики? Заключите хороший договор с Россией”.

Александр Г. Марковский – старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований, консервативного аналитического центра, который изучает национальную безопасность, энергетику, анализ рисков и другие вопросы государственной политики. Он автор книг “Анатомия большевика” и “Либеральный большевизм: Америка не победила коммунизм, она приняла его”. Г-н Марковский является владельцем и генеральным директором Litwin Management Services, LLC.

https://www.americanthinker.com/ – оригинал на английском

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