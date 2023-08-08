Скандалы: Для работы «Москвич», а дома BMW

Какие машины стоят в личных гаражах чиновников, мечтающих о российском автопроме

Президент России Владимир Путин предложил закупать для российских чиновников только отечественные автомобили. Госслужащие различного ранга уже рапортуют о том, что готовы исполнить это поручение. Лайф выяснил, какие автомобили они на самом деле предпочитают.

Госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности на прошлой неделе. Сразу после этого в Сети запестрели заявления самих чиновников о том, что у них уже есть или они готовы пересесть на отечественные машины.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев

— Системно продвигаю идею о <…> использовании чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона «О статусе депутата Государственной думы» <…> настоятельно прошу обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации, — официально письмом обратился к руководителю аппарата парламента законотворец от Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Согласно последней доступной декларации, на Бийсултана Хамзаева оформлен относительно недорогой бронеавтомобиль «Евраком 2840-08 Феникс» на базе фургона Volkswagen Transporter, а его жену — премиальный седан Genesis G80 ценой порядка десяти миллионов рублей. Лайф заметил, что, став депутатом, Хамзаев начал скромничать. До его избрания в Госдуму на нём числились по-настоящему тяжелолюксовые Bently — Continental GT и Arnage Green Label.

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко

— Эффективнее доездить на импортных автомобилях до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей. Я такую идею полностью поддерживаю, — с оговорками соглашается сенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко с 2016 года владеет премиальным внедорожником Land Rover, ранее это авто принадлежало Фонду законодательных инициатив. Такой джип, даже с пробегом, все ещё в цене и обойдётся в сумму до 10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. А жена сенатора катается на кроссовере Lexus RX300 2018 года выпуска — его стоимость на вторичке до пяти миллионов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

— Это особый драйв — за рулём «Лады-Весты Спорт», на новой дороге «Обход Тольятти». Как же это классно — не стоять в пробках, двигаться вперёд несмотря ни на что, к своей намеченной цели, — хвастался на днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К слову, именно он был в 2019 году первым покупателем этой машины.

Для нужд семьи у губернатора есть другая машина. У его супруги недавно появился новый внедорожник Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года выпуска, который можно оценить примерно в 15 миллионов рублей.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

— Пару лет мы будем ударно работать и будем готовы оснастить весь чиновничий аппарат России отечественными автомобилями марки Lada — это отличная идея, — не скрывает Максим Соколов, президент и генеральный директор АвтоВАЗа. Ранее он был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Официально, согласно декларации за 2021 год, транспорта у Максима Соколова вообще нет. Но у его жены есть купе Mercedes-Benz CLS-Class 350D 2019 года. Сейчас такая машина стоит около 10 миллионов. Также уже после подачи декларации она могла купить хетчбэк BMW 630.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”