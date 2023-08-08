 

Внезапная одышка может свидетельствовать о патологиях сердца, предупреждают врачи

08.08.2023, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Профессор Елена Малышева, доктор медицинских наук, подчеркнула, что сильная одышка может быть связана с дефектами сердца, такими как пролапс митрального клапана. Этот клапан расположен между левым предсердием и левым желудочком, и при его поражении створки могут начать выпячиваться или провисать в область левого предсердия. Профессор Малышева подчеркнула, что такая патология может протекать без заметных симптомов, поэтому важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием своего здоровья.

Кардиолог Герман Гандельман, коллега доктора Малышевой, предостерегает, что внезапное появление одышки может быть тревожным признаком и не должно игнорироваться. Это может свидетельствовать о различных проблемах с сердцем. Доктор Гандельман рекомендует обратиться к врачу, если одышка возникает даже при небольших физических нагрузках, например, при подъеме на второй этаж. Он подчеркивает, что если одышка появляется и в состоянии покоя, необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу и выполнить эхокардиографию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Ученые раскрыли секреты долгожителей

08.08 / WhatsApp дает возможность редактировать описание медиафайлов после отправки

08.08 / Ускоряет регенерацию клеток и уменьшает признаки старения: польза молочной кислоты в уходе за кожей

08.08 / Сенатор, лоббировавший поставки танков Abrams Украине, был съеден золотыми рыбками в собственном аквариуме

08.08 / Скандалы: Европейские компании потеряли более 100 миллиардов евро после ухода с рынка России

08.08 / Мнение: Антисемитизм наоборот

08.08 / Юбки-миди, облегающие топы и даже джинсы: рюши – яркий тренд конца лета – с чем его комбинировать

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Глуховскому дали 8 лет, Кагарлицкий террорист, Соколову объявили в розыск

08.08 / Скандалы: Экологический диктат

08.08 / Сбои в работе OpenVPN, WireGuard и Terona

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика