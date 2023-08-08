Внезапная одышка может свидетельствовать о патологиях сердца, предупреждают врачи

Профессор Елена Малышева, доктор медицинских наук, подчеркнула, что сильная одышка может быть связана с дефектами сердца, такими как пролапс митрального клапана. Этот клапан расположен между левым предсердием и левым желудочком, и при его поражении створки могут начать выпячиваться или провисать в область левого предсердия. Профессор Малышева подчеркнула, что такая патология может протекать без заметных симптомов, поэтому важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием своего здоровья.

Кардиолог Герман Гандельман, коллега доктора Малышевой, предостерегает, что внезапное появление одышки может быть тревожным признаком и не должно игнорироваться. Это может свидетельствовать о различных проблемах с сердцем. Доктор Гандельман рекомендует обратиться к врачу, если одышка возникает даже при небольших физических нагрузках, например, при подъеме на второй этаж. Он подчеркивает, что если одышка появляется и в состоянии покоя, необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу и выполнить эхокардиографию.