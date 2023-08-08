Ученые раскрыли секреты долгожителей

Память и активность в возрасте 80 лет могут быть такими же крепкими, как у тех, кто моложе на два десятка лет. Исследователи выявили ключевые факторы, определяющие такое прекрасное состояние.

Этот интересный феномен подробно проанализировала доктор медицинских наук Александра Алехина. Она подчеркнула, что мозг суперпожилых людей содержит больше серого вещества, особенно в участках, ответственных за память, таких как медиальная височная доля и холинергический передний мозг. Кроме того, выявлено увеличение серого вещества в областях, участвующих в координации движений, например, моторном таламусе.

На пути к пониманию секрета здоровья в возрасте 80 лет и старше, исследователи использовали сложные алгоритмы машинного обучения. В результате из множества факторов были выделены два наиболее существенных: подвижность и душевное здоровье.

Тесты на физическую активность, такие как “вверх-и-иди” и “постукивание пальцами”, показали, что суперпожилые демонстрируют выше среднего результаты. Однако интересно, что основа для подвижности в пожилом возрасте закладывается гораздо раньше – в среднем возрасте от 40 до 60 лет.

Интересно, что депрессия и тревожные расстройства оказывают значительное влияние на результаты памятных тестов во всех возрастных группах. Они также рассматриваются как факторы риска развития деменции, частично связанные с социальной изоляцией.

Интересные особенности суперпожилых также не остались без внимания. Исследование выявило, что эти люди обычно больше интересуются музыкой и имеют хорошие навыки чтения. Они также страдают от недостатка сна реже, поддерживают более активный образ жизни в молодости и реже сталкиваются с высоким уровнем сахара в крови или высоким артериальным давлением.

Отдельно стоит отметить, что суперпожилые чаще разводились, что дает интересное противоречие предыдущим исследованиям. Однако это лишь одна из деталей.

Помимо выявления ключевых факторов здоровья, исследователи дали несколько советов, которые помогут стареть здоровым:

1. Регулярные физические упражнения.

2. Сбалансированное питание.

3. Тренировки для мозга.

4. Активное общение с окружающими.

5. Отказ от курения.

6. Умеренное употребление алкоголя.

7. Защита от прямого ультрафиолетового излучения.

Эти советы, несомненно, помогут сохранить здоровье и активность на протяжении долгой и счастливой жизни.