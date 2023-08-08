WhatsApp дает возможность редактировать описание медиафайлов после отправки

Мессенджер WhatsApp расширяет функциональные возможности: в своей последней версии для устройств iOS пользователи могут редактировать описание фотографий и видео после того, как они уже были отправлены. Об этом информирует ресурс WABetaInfo.

Согласно данным портала, обладатели iPhone получили шанс вносить изменения в описание изображений и видеороликов в пределах 15 минут после отправки. Прежде подобной функциональности не предоставлялось, и возможность внести коррективы в контент после его отправки оставалась недоступной.

Для проверки наличия этой новой возможности для своей учетной записи, пользователям следует лишь нажать и удерживать мультимедийное сообщение с прикрепленной подписью. Версия приложения 23.16.72, доступная для скачивания из App Store, позволила большинству пользователей уже воспользоваться данной функцией. Тем не менее, аналитики уточнили, что в течение ближайших недель она станет доступной для всех владельцев устройств на платформе iOS.

В рамках обновления также были проведены некоторые графические изменения. Несмотря на это, на данный момент нет информации о том, когда данная функция станет доступной для смартфонов, работающих на операционной системе Android.

Это нововведение не появилось из воздуха: ранее WhatsApp начал тестирование этой функции, и теперь она доступна для широкого круга пользователей, облегчая возможность корректировки описаний медиафайлов даже после их отправки.