Мария Бондарева: Спрос на услуги качественного логистического сервиса вырос

Регистрация и ввоз лекарств в Россию по упрощенной схеме будут продлены. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, решение позволит производителям быстрее выводить лекарства на рынок, несмотря на ограничения, которые нарушили логистические цепочки.

Что происходит с поставками фармацевтической продукции сейчас и нужно ли запасаться лекарствами? Разобраться в этих вопросах помогла эксперт по холодовым цепям и международным логистическим перевозкам Мария Бондарева, эксперт в области международных перевозок и холодовых цепей. Она сумела организовать масштабные поставки лекарственных препаратов в то время, когда устоявшиеся транспортные связи были полностью разрушены. Благодаря ее проекту перестройки логистических цепей два года назад более 50 государств смогли вовремя получить российскую вакцину Спутник V.

Жизненно важный груз

После первых волн разрушений в цепях поставок в 2022 году, связанных с двухсторонними санкциями, фармацевтический рынок смог довольно быстро восстановить обеспечение аптек и госпиталей лекарствами в том числе за счет старых запасов. Политика оптовых закупок сырья и реагентов оказалась спасительной также для многих российских производителей — у них было время в 2022 году для перестройки и поиска других поставщиков из дружественных стран, хотя на фоне непредсказуемого спроса это было крайне непросто. В то же время, перебои с поставками по некоторым группам препаратов есть и сейчас.

“Это связано с более сложным и длительным производством, а также продолжающимися трудностями в авиасообщении,” — говорит эксперт по международной логистике Мария Бондарева.

Авиатранспорт всегда являлся основным видом перевозки для дорогостоящих препаратов и лекарств, требующих быстрой доставки при строгом соблюдении температурного режима, как правило, речь об онкологических и иммунобиологических препаратах. С февраля 2022 года прекратилось прямое авиасообщение между Россией и многими странами, в том числе Европы, из которых раньше доставляли такие виды лекарств.

Мария Бондарева о фармацевтическом рынке и связанных с ним перевозках знает всё или почти всё. В одной из крупнейших мировых логистических компаний DHL Global Forwarding Russia несколько лет назад именно она разработала с нуля направление перевозки лекарственных препаратов по международным стандартам. И именно она решала задачи, которые поставили перед компанией ограничения в период коронавируса, главной из которых стало закрытие границ большинством стран. При этом необходимость перевозить фармацевтическую продукцию не просто сохранилась, а значительно выросла. Тогда российскую вакцину против COVID-19 ждали десятки государств. Такие масштабные партии лекарственных препаратов, требующих особый температурный режим, в короткие сроки никогда и никто в мире ещё не перевозил. Мария Бондарева была одной из тех редких специалистов, которым удалось разработать маршруты и перестроить работу всех участников холодовой цепи для скорейшей доставки вакцины. Чтобы жизненно важный груз даже в самые отдалённые страны Южной Америки прибыл в рабочем состоянии, команда специалистов под руководством Марии в одной из крупнейших транспортно-логистической компаний DHL Global Forwarding Russia разработала собственные технологии по подготовке пассивной термоупаковки, подходящей для перелетов на дальние расстояния. Подобные образцы начали позже использовать и конкуренты. Результатом работы стало также создание системы мониторинга температурного режима важного груза на всём протяжении пути вплоть до пункта назначения.

Этот опыт Мария Бондарева использует для работы с вызовами, которые ставит новый мировой кризис, влияющий на транспортные связи. Её команда теперь работает над международными перевозками под новым брендом WELLGO, но сохранила прежний уровень качества сервиса по международным стандартам для перевозки лекарственных препаратов, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения.

“Мы сохранили партнерские отношения со всеми фармклиентами. Знаем специфику наших партнеров-фармпроизводителей, их требования к перевозке, все нюансы обработки на стороне получателей в других странах,” — рассказывает Мария Бондарева.

Репутация эксперта высокого класса и большой опыт в фармлогистике позволили Марии Бондаревой, несмотря на множество препятствий, заключить новые контракты на поставки лекарственных препаратов. Способствовала этому и особая Система менеджмента качества, которую Мария Бондарева и ее команда разработали в период пандемии и продолжают развивать с учетом новых условий 2023 года.

Качество превыше всего

Лекарственные препараты, сырье и реагенты для их производства в большинстве своём не попадают под действие санкций, поскольку являются поставками гуманитарного значения. Влияние на их наличие в аптеках и медучреждениях оказывает ситуация в логистике в целом — прежние транспортные коридоры между Россией и другими странами разрушены. Поставщикам и логистическим операторам удалось найти альтернативу прямым перелетам из Европы. Так, команда под управлением Марии Бондаревой организовала перевозку фармы более маленькими партиями на пассажирских бортах с несколькими пересадками в транзитных хабах Стамбула и Дубая, но число даже таких рейсов сократилось.

“При этом никаких послаблений к требованиям по качеству производства и доставки быть в фарме не может, — убеждена Мария Бондарева, — это огромная ответственность за жизни и здоровье людей”.

По словам эксперта, взаимные ограничения России и Европы стали вызовом и для наземных перевозок. Например, производители и автоперевозчики столкнулись с разного рода сложностями с международными платежами и банковскими ограничениями в том числе. Кроме того, транспортные компании сталкиваются с плохо прогнозируемыми пробками и заторами на погранпереходах, когда службы на местах не успевают адаптировать процессы под все новые ограничения или введенные поправки с той или другой стороны. Как следствие, растут цены на транспортировку по земле и по воздуху и время лекарств в пути. Время в случае с некоторыми лекарственными формами имеет критическое значение, поскольку срок доставки для них не должен превышать 36 часов.

Все эти аспекты требуют взвешенных решений по логистике как со стороны заказчиков, фармкомпаний, так и со стороны логистических провайдеров. Поэтому, теперь компании-дистрибьюторы активно ищут таких партнеров в логистике, как WELLGO — с большим опытом в перевозках фармацевтики по всему миру с соблюдением температурного режима. Компания сфокусировалась на клиентском сервисе и качестве перевозок — стратегии, которую Мария Бондарева развивает уже семь лет и которая в том числе позволила ей успешно справиться с предыдущим кризисом.

“Спрос на услуги качественного логистического сервиса увеличился. При этом, как признаются наши фармклиенты, если раньше требования к поставщику логистических услуг были: качество, надежность, цена и скорость, то за 2022 – 2023 годы последние два аспекта уже являются скорее пожеланием, на первом плане — сохранность препаратов,” — объясняет эксперт.

Чтобы лекарственные препараты поступали в срок, Мария Бондарева перестроила сеть партнеров в других странах, нашла новые коридоры доставки фармацевтических грузов через новые хабы, заключила договоры с новыми агентами, авиакомпаниями и новыми терминалами.

Например, много лет департамент международных перевозок, которым руководит Мария Бондарева, перевозил лекарственные препараты в температурном режиме +2 – +8 °С из России в Латинскую Америку. Для таких отправок самым крупным транзитным хабом с нужным оборудованием и температурными камерами был транспортный терминал аэропорта Майами в США. Через него в Латинскую Америку везли в том числе очень востребованную вакцину против гриппа. Сейчас маршрут не доступен, но команде Марии удалось выстроить новый — через Панаму.

“Мы отправили пробные партии, у нас получилось закрепить процессы и операции с коллегами там таким образом, чтобы начать отправки регулярного характера,” — рассказывает Мария Бондарева.

Эксперт считает не менее важным сейчас продолжать работу и с рынком термотары в России. Новые разработки, которыми занимается Мария, позволяют более гибко реагировать на непрекращающиеся изменения глобальной обстановки с транспортировкой. С производителями термотары она сумела наладить прямое взаимодействие, проводятся совместные тесты новой пассивной упаковки под индивидуальные нужды клиентов и под новые условия и сроки доставок. Кроме того, проводятся валидационные проверки. Благодаря решениям Марии Бондаревой у компании есть альтернатива в предложении упаковки, с одной стороны, и уверенность в качестве и надежности используемых боксов, с другой.

Что будет с лекарствами в России?

Отечественное производство лекарственных препаратов будет развиваться, появятся новые заводы, которые смогут обеспечить жителей страны как новыми локальными лекарствами, так и дженериками в нужном объёме, уверена Мария Бондарева. Она регулярно участвует в международных отраслевых выставках и конференциях, где налаживает связи с потенциальными партнёрами, поэтому хорошо понимает, как обстоят дела в фармацевтической отрасли от производства до дистрибуции и поставок. Кроме того, она как влиятельный специалист способствует развитию отрасли всеми доступными способами. Так, в декабре прошлого года её пригласили войти в состав экспертного совета в национальном конкурсе “Развитие регионов. Лучшее для России”. Это ежегодная премия, цель которой — объединить бизнес, общество и власть для создания лучшего будущего путем выявления и поощрения лучших практик и проектов по развитию регионов, а также информирования широкой общественности о таких достижениях. В составе жюри вместе с выдающимися коллегами из сферы логистики, бизнесменами, первыми лицами регионов и учеными Мария Бондарева оценивала лучших. Те, кого она выбрала, будут определять новые стандарты в фармацевтической логистике в ближайшем будущем.

“РЖД, СДЭК и Аэрофлот были отмечены за свои проекты в категории “Транспорт и Логистика”, направленные на улучшение доступности регионов для пассажиров и грузов, что крайне важно и для будущего фармацевтической логистики в России. — вспоминает Мария Бондарева. — А в категории “Медицина и здравоохранение” было много инновационных цифровых проектов и одна из компаний, предложившая свой IT-проект программного обеспечения медицинских учреждений, была выбрана победителем, я не могла не отметить эффективность и оригинальность их решений”.

Объективно оценить состояние и перспективы отрасли Марии Бондаревой позволяет также участие в международных мероприятиях для профессионалов в логистике. Как эксперта, её приглашали выступать на крупнейшей российской выставке TransRussia, а также на узкоспециализированной выставке для участников холодовых цепей ColdChain Казахстан. Сейчас для российских лекарств 80 % сырья поставляют из-за границы. Мария Бондарева считает, что поставки всех нужных компонентов продолжатся — на месте ушедших поставщиков появятся новые. Эксперт также уверена, что нынешний кризис станет стимулом развития для отечественной фарминдустрии.

“Возрастет потребность внутрироссийских перевозок, а также будет требоваться больше сертифицированных складов для хранения фармпрепаратов – это в свою очередь приведет к развитию качества внутренних перевозок в температурном режиме и выполнению стандартов GDP, тем более Министерство здравоохранения РФ, судя по заявлению Михаила Мурашко, настроено на дальнейшее сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения,” — объясняет эксперт.

Для крупнейших мировых фармацевтических гигантов в ближайшей перспективе Мария Бондарева прогнозирует падение продаж на фоне сокращения производства и продаж антиковидных вакцин после пиковых 2021 – 2022 годов. Впрочем, далее тренд выровняется — запасы препаратов будут расходоваться, а прививочные кампании далее будут проводиться планово. Спрос на вакцину стабилизируется, ее производство, хранение и дистрибуция тоже будут проходить в штатном режиме, что позволит в том числе и логистическим компаниям работать с перевозкой вакцины, как с регулярными фармгрузами, без форс-мажора.