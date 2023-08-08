Ускоряет регенерацию клеток и уменьшает признаки старения: польза молочной кислоты в уходе за кожей
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Присутствие молочной кислоты в продуктах для ухода за кожей является большим преимуществом. Благодаря данному ингредиенту достигается сразу несколько благотворных эффектов воздействия на кожу лица даже при относительно низкой концентрации в пределах 10%.
В чем именно заключается эта польза?
1. Ускорение регенерации клеток
Благодаря молочной кислоте отшелушивающие средства эффективнее обновляют кожу. Стимулируется процесс регенерации и роста новых клеток, что делает и вид лица более молодым и здоровым.
2. Очищение и осветление
Содержание молочной кислоты преимущественно в отшелушивающих продуктах связано в том числе с очищающими свойствами данного ингредиента. Наряду с другими химическими веществами эта кислота способствует эффективному удалению старого и поврежденного слоя кожи с мертвыми клетками, грязью и пылью. Все, что загрязняет эпидермис, удаляется в том числе благодаря молочной кислоте. В конечном счете достигается и эффект осветления кожи.
3. Удаление черных точек
Есть множество причин появления черных точек на лице – от воздействия солнечных лучей и гормональных колебаний до применения некачественной косметики. Но и в борьбе с этой проблемой поможет молочная кислота. Во всяком случае, она способствует уменьшению их количества на лице.
4. Улучшение текстуры кожи
Отшелушивание с применением молочной кислоты также восстанавливает естественную текстуру кожи, делая ее менее грубой и шероховатой. Это один из положительных эффектов того же процесса отшелушивания с удалением омертвевшей кожи.
5. Профилактика прыщей
Молочная кислота оказывает помощь и в борьбе с прыщами. Это достигается в том числе за счет успокоения раздраженной кожи и ее очистки. В этом плане очень важно избавление от частиц, которые закупоривают поры лица.
6. Уменьшение признаков старения
Солнечные лучи играют большую роль в состаривании кожи. Одним из самых заметных признаков данного процесса является появление морщин с характерными тонкими линиями.
В свою очередь, молочная кислота разглаживает морщины и тонкие линии на лице. Механизм этого действия связан с утолщением кожи на фоне увеличения выработки гликозаминогликанов, которые поддерживают уровни коллагена и эластина.
Заключение
Хотя молочная кислота дает множество преимуществ коже лица, при ее использовании важно проявлять осторожность. Неспроста в общедоступных продуктах для ухода за кожей этот ингредиент применяется в небольших концентрациях.
Потенциально молочная кислота способна вызывать и негативные побочные эффекты. К примеру, для сильно раздраженной или поврежденной кожи применение таких средств вовсе не рекомендуется из-за рисков ухудшения состояния дермы. К тому же применение молочной кислоты может повысить чувствительность кожи к прямым солнечным лучам.
И все же при сбалансированном использовании молочнокислые продукты для ухода за кожей себя вполне оправдывают. В некоторых случаях они и вовсе незаменимы как средство очистки, защиты и восстановления структуры кожи.
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