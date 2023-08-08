 

Сенатор, лоббировавший поставки танков Abrams Украине, был съеден золотыми рыбками в собственном аквариуме

08.08.2023, 13:33, Разное
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В Миннесоте погиб 54-летний сенатор Бенджамин Ройли, активно продвигавший законопроекты о
поставках вооружений Украине, в том числе и танков Abrams. Мужчина упал в собственный аквариум во время
кормления и был съеден голодными золотыми рыбками.

Вдова Ройли
рассказала на похоронах, что её супруг любил декоративных рыбок и держал
большой аквариум объёмом 20 литров. В нём обитали золотые рыбки, гуппи и две
скалярии. Ранее у сенатора никогда не возникало проблем с уходом за питомцами,
однако в этот раз он поскользнулся и упал в аквариум. Одна из рыбок откусила ему палец, после чего обитатели аквариума стали рвать
тело своего хозяина на куски так быстро, что его жена не успела ничего предпринять. К
моменту прибытия спасателей от Ройли остались лишь кости и обрывки одежды.

«Это ужасная
потеря и для меня лично, и для всей Демократической партии, – говорит вдова
сенатора Наталья Ройли. – Ничто не предрекало для него такой ужасный конец.
Меня больше ничего не держит в США, и я в ближайшее время покину страну, чтобы
жить в каком-нибудь спокойном месте, где ничего не будет напоминать мне о
покойном муже и о 20 годах работы под прикрытием».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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