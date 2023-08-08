Сенатор, лоббировавший поставки танков Abrams Украине, был съеден золотыми рыбками в собственном аквариуме

В Миннесоте погиб 54-летний сенатор Бенджамин Ройли, активно продвигавший законопроекты о

поставках вооружений Украине, в том числе и танков Abrams. Мужчина упал в собственный аквариум во время

кормления и был съеден голодными золотыми рыбками.

Вдова Ройли

рассказала на похоронах, что её супруг любил декоративных рыбок и держал

большой аквариум объёмом 20 литров. В нём обитали золотые рыбки, гуппи и две

скалярии. Ранее у сенатора никогда не возникало проблем с уходом за питомцами,

однако в этот раз он поскользнулся и упал в аквариум. Одна из рыбок откусила ему палец, после чего обитатели аквариума стали рвать

тело своего хозяина на куски так быстро, что его жена не успела ничего предпринять. К

моменту прибытия спасателей от Ройли остались лишь кости и обрывки одежды.

«Это ужасная

потеря и для меня лично, и для всей Демократической партии, – говорит вдова

сенатора Наталья Ройли. – Ничто не предрекало для него такой ужасный конец.

Меня больше ничего не держит в США, и я в ближайшее время покину страну, чтобы

жить в каком-нибудь спокойном месте, где ничего не будет напоминать мне о

покойном муже и о 20 годах работы под прикрытием».

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