 

Скандалы: Европейские компании потеряли более 100 миллиардов евро после ухода с рынка России

08.08.2023, 13:25, Разное
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Самые высокие убытки понес нефтегазовый сектор

Европейские компании после ухода с российского рынка с началом специальной военной операции на Украине потеряли не менее 100 миллиардов евро. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на отчеты крупнейших фирм. По данным издания, 176 европейских компаний за период с февраля 2022 года столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

Газета подчеркнула, что наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. К примеру, общие потери BP, Shell и TotalEnergies превысили 40 миллиардов евро. Однако из-за роста цен на ресурсы компании отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере 95 миллиардов евро, пишет издание.

Что касается потерь фирм, которые были заняты в промышленности, в том числе автомобилестроении, то их убытки составили порядка 13,6 миллиарда евро. Финансовые корпорации, а также банки потеряли свыше 17 миллиардов, указывает FT.

24 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии II Евразийского экономического форума, заявил, что сценарий, по которому России предрекали обвал экономики, уже явно не сбудется. Он уточнил, что отечественные и международные эксперты отмечают рост экономики.

Денис Герасимов

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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