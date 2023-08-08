Мнение: Антисемитизм наоборот

История богата на парадоксы



Зофья и ее муж, офицер Войска Польского

Прочел эту поразительную историю в ФБ, у своего френда Семена Когана. Так сказать, “из жизни антисемитов”.

“Зофья Коссак-Шуцкая – основательница Совета помощи евреям (Жеготы), 80ти летие создания которого исполнилось в декабре.

В одной только Варшаве Жеготой были спасены от 8,5 до 28 тысяч евреев (в том числе примерно 9 тысяч детей). А всего было изготовлено более 60 тысяч фальшивых документов для тех евреев, которые могли выдавать себя за поляков.

По распоряжению немецкой администрации в Польше смертная казнь предусматривалась для всей польской семьи, в которой прятали еврея.

Сама Зофья была отправлена в Освенцим и приговорена к смерти (к счастью, выжила, успела поучаствовать в диссидентском движении и умерла в 1968 году).

Поразительно во всем этом то, что Зофья Коссак-Шуцкая была яростной антисемиткой, знаменитой своими антиеврейскими публикациями!

Причем продолжала быть таковой и во время своей подвижнической деятельности!

В своем манифесте в августе 1942, где она призывает поляков к спасению евреев, она писала:

“Наши чувства в отношении евреев не претерпели изменений. Мы не перестаём считать их политическими, экономическими и идейными врагами Польши”

Положить “жизнь свою за други своя” есть, безусловно, подвиг.

Но рисковать своей жизнью и жизнью своих детей ради спасения ВРАГОВ!?…. (СЕМЕН КОГАН)

Истории такого типа равно не переносят ни обыватели, ни так называемые “прогрессисты” – тем и другим они рвут мозг. Люди вообще не любят противоречий – поэтому, даже узнав о таком, сразу же постараются забыть. Хотя мораль, как мне кажется, тут довольно проста: одно дело – провозглашать НБС на словах, другое – соучаствовать в нем. Тут (к счастью) иногда начинаются расхождения.