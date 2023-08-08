 

Мнение: Антисемитизм наоборот

08.08.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История богата на парадоксы


Зофья и ее муж, офицер Войска Польского

Прочел эту поразительную историю в ФБ, у своего френда Семена Когана. Так сказать, “из жизни антисемитов”.

“Зофья Коссак-Шуцкая – основательница Совета помощи евреям (Жеготы), 80ти летие создания которого исполнилось в декабре.
В одной только Варшаве Жеготой были спасены от 8,5 до 28 тысяч евреев (в том числе примерно 9 тысяч детей). А всего было изготовлено более 60 тысяч фальшивых документов для тех евреев, которые могли выдавать себя за поляков.
По распоряжению немецкой администрации в Польше смертная казнь предусматривалась для всей польской семьи, в которой прятали еврея.
Сама Зофья была отправлена в Освенцим и приговорена к смерти (к счастью, выжила, успела поучаствовать в диссидентском движении и умерла в 1968 году).
Поразительно во всем этом то, что Зофья Коссак-Шуцкая была яростной антисемиткой, знаменитой своими антиеврейскими публикациями!
Причем продолжала быть таковой и во время своей подвижнической деятельности!
В своем манифесте в августе 1942, где она призывает поляков к спасению евреев, она писала:
“Наши чувства в отношении евреев не претерпели изменений. Мы не перестаём считать их политическими, экономическими и идейными врагами Польши”
Положить “жизнь свою за други своя” есть, безусловно, подвиг.
Но рисковать своей жизнью и жизнью своих детей ради спасения ВРАГОВ!?…. (СЕМЕН КОГАН)

Истории такого типа равно не переносят ни обыватели, ни так называемые “прогрессисты” – тем и другим они рвут мозг. Люди вообще не любят противоречий – поэтому, даже узнав о таком, сразу же постараются забыть. Хотя мораль, как мне кажется, тут довольно проста: одно дело – провозглашать НБС на словах, другое – соучаствовать в нем. Тут (к счастью) иногда начинаются расхождения.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Юбки-миди, облегающие топы и даже джинсы: рюши – яркий тренд конца лета – с чем его комбинировать

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Глуховскому дали 8 лет, Кагарлицкий террорист, Соколову объявили в розыск

08.08 / Скандалы: Экологический диктат

08.08 / Сбои в работе OpenVPN, WireGuard и Terona

08.08 / Bleeping Computer: Нейросеть научили “подслушивать” пароли при использовании клавиатуры

08.08 / Сухость и шелушение могут говорить об аллергии: как убрать ее последствия с губ

08.08 / Мнение: Медведев, НАТО, США….

08.08 / Автором половины популярных телеграм-каналов оказалась нейросеть «Чёрный властелин»

08.08 / Мнение: Почему советские коммуны проваливались

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британия разрывает отношения с “Гринпис”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика