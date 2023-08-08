Мнение: Антисемитизм наоборот
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История богата на парадоксы
Зофья и ее муж, офицер Войска Польского
Прочел эту поразительную историю в ФБ, у своего френда Семена Когана. Так сказать, “из жизни антисемитов”.
“Зофья Коссак-Шуцкая – основательница Совета помощи евреям (Жеготы), 80ти летие создания которого исполнилось в декабре.
В одной только Варшаве Жеготой были спасены от 8,5 до 28 тысяч евреев (в том числе примерно 9 тысяч детей). А всего было изготовлено более 60 тысяч фальшивых документов для тех евреев, которые могли выдавать себя за поляков.
По распоряжению немецкой администрации в Польше смертная казнь предусматривалась для всей польской семьи, в которой прятали еврея.
Сама Зофья была отправлена в Освенцим и приговорена к смерти (к счастью, выжила, успела поучаствовать в диссидентском движении и умерла в 1968 году).
Поразительно во всем этом то, что Зофья Коссак-Шуцкая была яростной антисемиткой, знаменитой своими антиеврейскими публикациями!
Причем продолжала быть таковой и во время своей подвижнической деятельности!
В своем манифесте в августе 1942, где она призывает поляков к спасению евреев, она писала:
“Наши чувства в отношении евреев не претерпели изменений. Мы не перестаём считать их политическими, экономическими и идейными врагами Польши”
Положить “жизнь свою за други своя” есть, безусловно, подвиг.
Но рисковать своей жизнью и жизнью своих детей ради спасения ВРАГОВ!?…. (СЕМЕН КОГАН)
Истории такого типа равно не переносят ни обыватели, ни так называемые “прогрессисты” – тем и другим они рвут мозг. Люди вообще не любят противоречий – поэтому, даже узнав о таком, сразу же постараются забыть. Хотя мораль, как мне кажется, тут довольно проста: одно дело – провозглашать НБС на словах, другое – соучаствовать в нем. Тут (к счастью) иногда начинаются расхождения.
Источник: Размышления вольного социолога
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