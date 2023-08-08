 

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования

08.08.2023, 13:08, Новости дня
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Форум среднего профессионального образования пройдет на площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе 17 и 18 августа. Деловая программа состоит из пяти треков и включает более 25 мероприятий, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них — представители крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии”, – уточнила вице-мэр.

Ключевым событием станет пленарное заседание, посвященное вкладу среднего профессионального образования в технологический суверенитет страны. Мероприятие пройдет 17 августа. Участники обсудят кадровую политику государства и повышение квалификации выпускников колледжей.

Также участники форума обсудят партнерство бизнеса и образования, создание привлекательной среды для подготовки молодых специалистов, роль личности наставника и профориентационные практики. Еще одной темой станет цифровизация и современные методики обучения в системе среднего профессионального образования.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Расписание мероприятий доступно на сайте МУФ. Вход свободный.


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