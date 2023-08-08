“Миссис Россия – 2023” рассказала о четырех высших образованиях и комплексах

Несмотря на распространенное мнение, якобы участницы конкурсов красоты не блещут интеллектом, о победительнице этого года подобного сказать нельзя. Как оказалось, у Жанны четыре высших образования: экономическое, менеджмент, интернет-маркетинг и юридическое. Точнее три, четвертое женщина пока получает. По ее словам, ей просто интересно узнавать новое и развиваться, ведь в современном мире есть все для развития.

Жанна Специальная также является директором департамента продаж в IT-компании и вместе с супругом воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. После рождения ребенка ей было непросто прийти в прежнюю форму, за время беременности женщина набрала порядка 18 килограммов. Выглядеть хорошо очень хотелось, но вот мотивации ходить в зал совсем не было.

Конкурс красоты – сначала “Миссис Геленджик”, а затем “Миссис Россия” – стал поводом, чтобы привести себя в форму. Перед участием Жанна Специальная скинула 10 килограммов.

“Я и на конкурс пошла не ради победы, а чтобы привести себя в порядок, чтобы можно было пойти и официально потратить на себя деньги! (Смеется.)” – цитирует победительницу gazetametro.ru.

По словам Жанны, она не может сказать, что у нее есть какие-то комплексы, но вот красивой она себя никогда не считала. Обладательница титула “Миссис Россия” призналась: своей дочке старается с самого детства внушить мысль о том, что она самая красивая, умная, что у нее самые красивые глаза и улыбка.

“Женщина должна знать, что она красивая!” – уверена Жанна Специальная.