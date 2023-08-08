 

Юбки-миди, облегающие топы и даже джинсы: рюши – яркий тренд конца лета – с чем его комбинировать

08.08.2023, 12:55, Разное
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Забудьте о кружевных вставках и стиле Barbiecore, потому что грядет новый тренд. Рюши — это деталь одежды, которая становится фаворитом для тех, кто хочет чего-то облегающего и шикарного. Они делаются из ткани, которая со складками, гофрами или собрана вместе для создания эффекта ряби.

Вы можете использовать разный дизайн такого элемента. Некоторые рюши едва заметные и более гладкие, в то время как другие очень пышные, чрезмерно присборенные и от того еще больше привлекающие к себе внимание. Разбираемся, как интегрировать модный тренд в свой гардероб в конце лета и с чем комбинировать.

Юбки-миди с рюшами

Хотя чаще всего встречаются мини-юбки с рюшами, сейчас рекомендуется присмотреться к изделиям длины миди. Юбка-миди с рюшами выводит образ на новый уровень благодаря текстуре и облегающим деталям. Он обязательно подчеркнет ваш силуэт и удлинит его с помощью всего одной детали.

Брюки

Брюки с рюшами благодаря своему максималистскому дизайну становятся фаворитом среди тех, кто хочет выглядеть модно. Брюки с рюшами — хит уличного стиля из-за их комфорта. Для тех, кто хочет получить гармоничный образ, сочетайте эти брюки с однотонным структурированным верхом.

Топы со сборками

Сочетая верх с рюшами с гладким и однотонным низом, вы получите неповторимый стильный ансамбль. Топ с рюшами не обязательно должен быть чрезмерным, он может быть просто небольшой деталью, которая стягивает талию. Если вам не хватает объема в бедрах, то выберите горизонтальную плиссировку.

Элегантные платья

Платья с рюшами помогают создавать уникальные образы. Они также создают бесшовный силуэт, что придает наряду изысканности. Вы можете присмотреться к вечерним платьям с рюшами и с разрезами. Пусть присборенные элементы будут находиться в тех частях тела, где вам не хватает, по вашему мнению, объема.

Макси со сборками

Если вы ищете нарядный образ, тогда обязательно присмотритесь к облегающим макси-платьям, состоящим из двух частей. Первая — это низ, который сделан из непрозрачной ткани. Вторая — это ткань наподобие фатина с присборками. Такой наряд будет смотреться максимально эффектно и подчеркнет ваши женственные изгибы.

Свитер

Одежда с рюшами является идеальным способом добавить веселья в простой образ. Тонкие рюши по бокам или акценты вдоль рукава на свитере выведут лук на качественно новый уровень. Если вы видите красоту в тренде на тихую роскошь, тогда возьмите себе на вооружение такую идею. Пышные рюши на юбке Если вам нужен драматичный лук, тогда присмотритесь к изделиям с пышными и очень заметными рюшами. Такие элементы могут быть как на топе, так и на юбке.


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