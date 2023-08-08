Рупор кремлевской пропаганды: Глуховскому дали 8 лет, Кагарлицкий террорист, Соколову объявили в розыск

Графоману Глуховскому заочно выписали 8 лет тюрьмы в России. Данного персонажа мы еще долго у нас не увидим.

Также в розыск объявлена "журналистка" Янина Соколова, а уже арестованный Кагарлицкий официально внесен в список террористов и экстремистов. Также судом был отклонен иск Макса Покровского ("Ногу свело"), который оспаривал включение в список иностранных агентов.

Режим лютует. Срок Навального как маркер изменившегося подхода связанного с капитальным закручиванием гаек.

PS. Грузия посмотрела на все это и вновь ведет подготовку к вводу закона об иностранных агентах. Из Европы грозят страшными карами.

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