Скандалы: Экологический диктат

Компании потратили на экологию более 1 трлн рублей

Российский бизнес в прошлом году потратил на охрану природы 1,1 трлн рублей — это на 12,2% больше, чем годом ранее. Номинально рост сопоставим со среднегодовой инфляцией, поэтому в реальном выражении траты остались примерно на уровне 2021 года, говорят аналитики. Тем не менее планка в триллион рублей была преодолена впервые.

Куда пошли зеленые деньги

Почти 70% совокупного экобюджета, или 774,4 млрд рублей, составили текущие эксплуатационные расходы. Это обслуживание систем фильтрации и очистки и многое другое, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанного на данных Росстата.

Еще 28,3 млрд рублей (2,5%) потратили на капитальный ремонт основных фондов, например полигонов для размещения и обезвреживания отходов.

Значительная часть «зеленых денег» — 27,7%, или 306,9 млрд рублей — пошла на экологические инвестиции. В эту категорию входит строительство и развитие природоохранной инфраструктуры и технологическое перевооружение производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Инвестиции в развитие новых природоохранных мощностей выросли на 7,5 млрд рублей, или на 2,5%, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Для сравнения, в постковидном 2021 году ситуация была противоположной: эксплуатационные расходы выросли незначительно, в то время как экологические инвестиции продемонстрировали беспрецедентный рост, увеличившись в полтора раза», — добавляет она.

В приоритете — очистка воды

Дороже всего охрана природы обошлась обрабатывающим производствам — они потратили 390,6 млрд рублей. Речь идет о металлургах (171,7 млрд рублей), игроках химической промышленности (67,8 млрд), производителях кокса и нефтепродуктов (63 млрд).

Если распределить суммарные затраты российских компаний на экологию по направлениям, то в 2022 году приоритетом стали сбор и очистка сточных вод — на это бизнес потратил 392,7 млрд рублей, или 35,4%.

Второе важное направление — обращение с отходами (346,1 млрд рублей, или 31,2%), а третье — охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (231,7 млрд рублей, или 20,9%). Кроме того, существенная доля «зеленых денег» ушла на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод (98,7 млрд рублей, или 8,9%).

Как цифры распределились среди регионов

Традиционно наибольшие расходы на экологию несет промышленность в индустриально развитых регионах с большой численностью населения, отмечают аналитики. Крупному бизнесу дорого обходится предотвращение и устранение последствий своей производственной активности.

Первая пятерка регионов по объему экологических расходов выглядит так:

Красноярский край (99,6 млрд рублей);

Москва (68 млрд);

Московская область (57,6 млрд);

Ямало-Ненецкий автономный округ (54,2 млрд);

Свердловская область (49,9 млрд).

Наименьшие «зеленые» расходы понесли в прошлом году предприятия из Ингушетии (41 млн рублей), Дагестана (128 млн) и Калмыкии (270 млн). За ними следуют Республика Алтай (329 млн рублей) и Тыва (408 млн).

Почему бизнес стал больше тратить на экологию

Бизнес последовательно увеличивает свои траты на защиту экологии. Так, за последние десять лет средний темп прироста составляет около 9%, а максимальный рост был отмечен в постковидном 2021 году — 18%. До этого близкие по значениям расходы фиксировались лишь в 2005 году (17,9%). В общей сложности за прошедшие десять лет траты российских компаний на защиту окружающей среды выросли в 2,2 раза.

По словам экспертов из FinExpertiza, «зеленые» траты бизнеса росли вместе с общим увеличением корпоративных расходов, а также вслед за развитием промышленного производства и экономики в целом. Появление новых предприятий и расширение существующих производств усиливает негативное воздействие на природу — а бизнес обязан его купировать.

Кроме того, в последние годы власти стали более внимательно следить за ситуацией и ужесточать регулирование. Это тоже подстегнуло компании к тому, чтобы больше тратить на экологию.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”