Сбои в работе OpenVPN, WireGuard и Terona

Пользователи интернета в РФ столкнулись с неполадками в функционировании популярных VPN-сервисов – OpenVPN, WireGuard и Terona. Эту информацию предоставили специалисты SecurityLab.

Проблемы с работой VPN-протоколов не остались незамеченными: абоненты крупных операторов связи, включая “МТС”, “Билайн”, “МегаФон”, Tele2, Yota и “Тинькофф Мобайл”, рассказали о сбоях в их функционировании.

В начале августа был зафиксирован массовый сбой в работе протокола WireGuard, как рассказали эксперты. Ситуация с OpenVPN начала ухудшаться с конца мая, хотя до августа проблемы касались в основном мобильного интернета.

Представители Terona VPN, опубликовавшие информацию на портале DTF, подтвердили наличие трудностей с доступом в России. В сообщении говорится: “Сегодня множество наших клиентов столкнулось с затруднениями при использовании VPN, особенно на мобильных устройствах”.

Согласно данным SecurityLab, OpenVPN часто применяется для проверки сотрудников ведущими российскими компаниями. Протокол WireGuard также активно используется в корпоративном секторе.