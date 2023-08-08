Bleeping Computer: Нейросеть научили “подслушивать” пароли при использовании клавиатуры

Исследователи британских университетов раскрывают потенциально опасный метод похищения паролей, основанный на анализе звуков нажатия клавиш. По данным издания Bleeping Computer, команда ученых провела серию экспериментов и обучила нейросеть улавливать уникальные акустические сигнатуры клавиш, с удивительной точностью достигающей 95%. Эти звуки были записаны с использованием микрофона.

В ходе своих исследований, эксперты провели эксперимент, в котором они оценили способность нейросетевой модели зафиксировать аудиоотпечатки клавиатуры на ноутбуке Apple MacBook Pro. Результаты показали, что каждая клавиша издает уникальный звук, который способна распознать специально обученная нейросеть.

Однако стоит отметить, что точность распознавания уменьшается при записи звуков клавиш в условиях видеоконференции, такой как Zoom, достигая 93%. Ученые предупреждают, что использование этой модели может привести к возможности взлома пароля любой сложности, введенного пользователем.

Уникальность этого метода заключается в его простоте и доступности. В отличие от многих других способов хакерских атак, который требуют особых условий, акустическая атака через анализ звука клавиш может быть проведена даже с использованием встроенных микрофонов в устройствах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.

Исследователи рекомендуют использовать биометрические методы аутентификации, такие как сканирование отпечатка пальца, чтобы обезопасить свои аккаунты от этого типа угрозы. Напомним, ранее был предложен метод создания сложных и при этом запоминающихся паролей.