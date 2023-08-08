 

Bleeping Computer: Нейросеть научили “подслушивать” пароли при использовании клавиатуры

08.08.2023, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи британских университетов раскрывают потенциально опасный метод похищения паролей, основанный на анализе звуков нажатия клавиш. По данным издания Bleeping Computer, команда ученых провела серию экспериментов и обучила нейросеть улавливать уникальные акустические сигнатуры клавиш, с удивительной точностью достигающей 95%. Эти звуки были записаны с использованием микрофона.

В ходе своих исследований, эксперты провели эксперимент, в котором они оценили способность нейросетевой модели зафиксировать аудиоотпечатки клавиатуры на ноутбуке Apple MacBook Pro. Результаты показали, что каждая клавиша издает уникальный звук, который способна распознать специально обученная нейросеть.

Однако стоит отметить, что точность распознавания уменьшается при записи звуков клавиш в условиях видеоконференции, такой как Zoom, достигая 93%. Ученые предупреждают, что использование этой модели может привести к возможности взлома пароля любой сложности, введенного пользователем.

Уникальность этого метода заключается в его простоте и доступности. В отличие от многих других способов хакерских атак, который требуют особых условий, акустическая атака через анализ звука клавиш может быть проведена даже с использованием встроенных микрофонов в устройствах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.

Исследователи рекомендуют использовать биометрические методы аутентификации, такие как сканирование отпечатка пальца, чтобы обезопасить свои аккаунты от этого типа угрозы. Напомним, ранее был предложен метод создания сложных и при этом запоминающихся паролей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Сбои в работе OpenVPN, WireGuard и Terona

08.08 / Сухость и шелушение могут говорить об аллергии: как убрать ее последствия с губ

08.08 / Мнение: Медведев, НАТО, США….

08.08 / Автором половины популярных телеграм-каналов оказалась нейросеть «Чёрный властелин»

08.08 / Мнение: Почему советские коммуны проваливались

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британия разрывает отношения с “Гринпис”

08.08 / Скандалы: Большие числа Минцифры

08.08 / Чиновники должны будут ездить на отечественных автомобилях не менее 20 часов в год

08.08 / Мнение: О перемене в Кремле и утрате России… Что с голосом, «держава»?

08.08 / Билл Гейтс считал, что сон признак лени и ненужная трата времени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика