Сухость и шелушение могут говорить об аллергии: как убрать ее последствия с губ

Производители косметики утверждают, что гигиеническая губная помада должна быть в сумочке каждой ухоженной девушки. На самом деле постоянная сухость и шелушение губ могут быть симптомом аллергии на косметику. Как справиться с проблемой и победить зависимость от смягчающего средства?

Лечение сухости губ

В норме губы человека не требуют постоянного нанесения ухаживающего средства. Сухость, ощущение припухлости, шелушение, образование трещин и язв – все это симптомы аллергии.

Лечить такое состояние следует приемом антигистаминных средств. Во время терапии необходимо полностью отказаться от использования любой косметики для губ. Для скорейшего заживления допускается смазывать губы только косметическим вазелином.

После нормализации состояния начинайте использовать бальзамы и помады по одной, внимательно отслеживайте реакцию организма. Современные косметические средства могут содержать металлы и парфюмерные отдушки, являющиеся потенциальными аллергенами. Многие люди плохо переносят воздействие химических добавок, защищающих от ультрафиолета.

Будьте осторожны и с органической косметикой. Всегда имеется фактор индивидуальной непереносимости. У некоторых людей аллергия может быть на ланолин, прополис или растительные экстракты, входящие в состав гигиенической помады.