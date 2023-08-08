Педофил Скотт Риттер – слабо подготовленным украинским военным поручили невыполнимую миссию

Украинской армии поручили невыполнимую миссию, заявил в интервью Стивену Гарднеру бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя неудачную попытку Киева прорвать российскую оборону. По его словам, у многих украинских военных за плечами 21 день базовой подготовки и пара или несколько недель оперативной подготовки, при этом они пытаются овладеть боевыми и общевойсковыми приёмами, на овладение которых у американских солдат и морпехов уходят годы. Риттер назвал эти усилия Киева абсурдными.

Путин недавно заявил, что Украина теряет в 10 раз больше солдат, чем Россия, и что для Украины это ничем хорошим не закончится. По вашему мнению, эти данные точны. Действительно, в недавних боях соотношение было 1 к 10, поскольку, как мне известно, в Бахмуте (Артёмовске) соотношение было один к семи.

В этих недавних боях в Запорожье и прочих крупных сражениях, которые попали в новости, соотношение действительно было 1 к 10?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Именно так. А в некоторых случаях могло быть и выше. Украинской армии поручили невыполнимую миссию. Знаете, если бы перед Корпусом морской пехоты США, который я считаю лучшей боевой силой на планете Земля, была поставлена задача прорвать российские оборонительные линии, то мы бы смогли это сделать, но понесли бы тяжёлые потери. Но мы сделали бы это, используя огромный объём огневой мощи, которой у Украины сейчас нет. И нам бы пришлось добиться превосходства в артиллерии, когда мы выпускаем по ним больше артиллерийских снарядов, чем они по нам.

Это сложно сделать, если учесть, что у русских артиллерийских орудий больше, чем у кого бы то ни было в мире. Мы бы дополнили артиллерию плотной поддержкой с воздуха. Но это было бы очень сложно сделать из-за российской интегрированной противовоздушной обороны.

Это стало бы крупнейшим военным усилием, требующим, чтобы лучшая боевая сила в мире — Корпус морской пехоты — работала при подавляющей воздушной поддержке и огневой, артиллерийской поддержке.

Украинцы — это не лучшая боевая сила в мире. У них многие военные, которые сейчас идут в бой, имеют за плечами лишь 21 день базовой подготовки и пару или несколько недель оперативной подготовки. Они пытаются овладеть боевыми приёмами, общевойсковыми приёмами, на овладение которых у американских солдат и морпехов уходят годы. Они пытаются овладеть ими в считанные недели. Это невозможно. Это абсурд. Это всё равно что я возьму кого-то и попытаюсь его обучить на нейрохирурга, просто показывая ему видео. И затем внезапно приведу пациента, у которого обширная травма головы, и скажу: вот пациент.

Этот пациент умрёт, поскольку нейрохирург, который лишь смотрел видео, неспособен сделать операцию. Вам нужен человек, который отучился на медицинском факультете, которого обучили заниматься конкретно этим, который присутствовал на хирургических операциях, который понимает, что они делают, и так далее.

С Украиной не так. У них не будет авиации, и они никогда не получат авиацию. Даже в случае с предоставляемыми им истребителями F-16, о которых мы говорим, речь идёт о 12—24 машинах. Для того чтобы F-16 оказывал какое-либо значимое влияние на поле боя, вам потребуется 200 или 300 машин. А их нет. У пилотов не будет подготовки, полезной подготовки, ведь для формирования базового набора навыков требуется шесть месяцев. А затем нужно учиться таким вещам, как подавление противовоздушной обороны врага, воздушное прикрытие, воздушный бой. И им нужно это уметь, поскольку им будут всё это поручать, а у них ничего не получится.

Дата публикации 07 августа 2023 года.

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