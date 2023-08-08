Fox News – гарвардский профессор пообещал в скором времени опубликовать доказательства существования инопланетной жизни

Профессор Гарварда Ави Леб заявил в эфире телеканала Fox News, что, возможно, обнаружил доказательства существования инопланетной жизни, и пообещал опубликовать их примерно через месяц, пишет Fox News. Как пояснил учёный, в данный момент он изучает объект, движущийся в космосе быстрее, чем 95% звёзд вблизи Солнца, который твёрже большинства горных пород.



Avi Loeb

Профессор Гарварда Ави Леб заявил в эфире телеканала Fox News, что, возможно, обнаружил доказательства существования инопланетной жизни во Вселенной, пишет Fox News. Учёный заверил, что исследовал объект, который двигался в космосе «быстрее, чем 95 процентов звёзд вблизи Солнца», и был твёрже большинства горных пород.

Профессор, который также является избранным членом Американской академии искусств и наук, рассказал, что в данный момент занимается анализом капель расплавленной жидкости, упавших с объекта после того, как тот подвергся воздействию огненного шара, созданного им самим во время движения по воздуху. И, по его словам, учёные уже получают некоторые «интересные результаты». Он надеется опубликовать научную работу по результатам исследования примерно через месяц.

В целом, Леб считает, что новость об инопланетной жизни во Вселенной, если она окажется правдой, следует приветствовать. «Мы должны приветствовать это. Это будет информация, из которой мы сможем извлечь уроки. Это вдохновит нас на исследование космоса. Это может сделать нас лучше вместо того, чтобы ссориться друг с другом. Возможно, это станет для нас сигналом к пробуждению, чтобы осознать, что в жизни есть вещи поважнее, чем ссоры с другими людьми», — заявил он.

—