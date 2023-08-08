Мнение: Медведев, НАТО, США….

Раскрыта чудовищная тайна. Оказывается, США и их вассалы еще в 2008 году пытались ликвидировать Россию. Но тогда им «опыта не хватило». А «сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. … наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!»

отсюда

Это написал не какой-нибудь диванный патриот-пропагандист, это написал зампред Совебеза России Дмитрий Медведев.

Очевидно, что как член Совбеза России он знает намного больше простых россиян. Видимо, ему регулярно предоставляют сводки, в которых расписано, сколько воинских частей и подразделений из стран НАТО переброшено на Украину, переодето в украинскую форму и обучено украинскому языку.

Но мне интересно, почему в 2008 году нам не рассказали правду, что Грузия начала боевые действия, что бы при помощи США «стереть Россию с лица земли»?

А еще мне интересно, если уже в 2008 году было известно о том, что сегодня происходит снова, почему в 2009 году Медведев так дружелюбно принимал в Москве президента США Барака Обаму?

На снимках: июль 2009 года, фотографии отсюда

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