 

Автором половины популярных телеграм-каналов оказалась нейросеть «Чёрный властелин»

08.08.2023, 11:13, Разное
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«Медиалогия» опубликовала отчёт «Российский Telegram в 2022 году».

По итогам анализа 100 самых популярных русскоязычных каналов выяснилось, что каждый второй текст в них был подготовлен не человеком, а нейросетью «Чёрный властелин».

– Современный искусственный интеллект может создать материал, который очень сложно отличить от написанного живым человеком. Но мы не ожидали, что нейросети настолько плотно проникли в нашу жизнь, – рассказал главный аналитик «Медиалогии» Анатолий Цукерман.

Как отмечают эксперты, лента нескольких популярных каналов полностью состоит из постов, автором которых является компьютер. Среди них «Генерал СВР», «Readovka» и «Кровавая барыня».

Согласно непубличной информации, создателем «Чёрного властелина» является директор по внешним коммуникациям компании «Билайн» Георгий Лобушкин, который в 2018 году разработал бот для журналистов. Через год на его базе была создана нейросеть, анализирующая материалы крупнейших российских и мировых СМИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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