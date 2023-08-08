Автором половины популярных телеграм-каналов оказалась нейросеть «Чёрный властелин»

«Медиалогия» опубликовала отчёт «Российский Telegram в 2022 году».

По итогам анализа 100 самых популярных русскоязычных каналов выяснилось, что каждый второй текст в них был подготовлен не человеком, а нейросетью «Чёрный властелин».

– Современный искусственный интеллект может создать материал, который очень сложно отличить от написанного живым человеком. Но мы не ожидали, что нейросети настолько плотно проникли в нашу жизнь, – рассказал главный аналитик «Медиалогии» Анатолий Цукерман.

Как отмечают эксперты, лента нескольких популярных каналов полностью состоит из постов, автором которых является компьютер. Среди них «Генерал СВР», «Readovka» и «Кровавая барыня».

Согласно непубличной информации, создателем «Чёрного властелина» является директор по внешним коммуникациям компании «Билайн» Георгий Лобушкин, который в 2018 году разработал бот для журналистов. Через год на его базе была создана нейросеть, анализирующая материалы крупнейших российских и мировых СМИ.

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