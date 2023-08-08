Скандалы: Большие числа Минцифры

Максут Шадаев получит новые возможности от задержания на взятке своего зама Максима Паршина

Министерство цифрового развития сообщило, что приостановит выдачу грантов айтишникам и проверит ранее выданные. Это стало следствием задержания заместителя главы ведомства Максима Паршина. История выделения грантов руководством Минцифры обещает стать благодатной темой для следствия, тем более что вопросы по этой части у проверяющих возникали уже давно. Однако и министр Максут Шадаев не останется внакладе.

Максим Паршин курировал в Минцифры несколько масштабных направлений. Среди них – деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл». С каждой из этих организаций связаны многомиллиардные финансовые потоки.

Быстрая замена

В Минцифры Максим Паршин работал с 2018 года, являясь ставленником прежнего министра Константина Носкова, в связи с чем его арест вряд ли можно назвать ударом по нынешнему главе ведомства Максуту Шадаеву. Также стоит отметить, что Паршин и Шадаев – выходцы из разных кланов. Вернее так: к влиятельному клану относят именно Максута Шадаева. Его патронами называют подмосковного губернатора Андрея Воробьёва и замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. Также карьера Шадаева прежде была связана с «Ростелекомом» и фондом «Росинфокоминвест», что в контексте нынешнего скандала немаловажно.

А вот Максим Паршин в связях с влиятельными в госаппарате персонами не замечен. Свою чиновничью карьеру он начал в Министерстве экономического развития в начале нулевых ещё при Германе Грефе. Затем он отлучался из Минэкономразвития, чтобы поработать в Почте России. Назначение в Минцифры Максим Паршин получил в 2018 году, когда министерством руководил Константин Носков, а правительством – Дмитрий Медведев. Однако после 2020 года места в кабмине не нашлось ни Медведеву, ни Носкову. Носков и вовсе покинул госслужбу. Несколько месяцев руководил Санкт-Петербургской валютной биржей, а затем исчез с радаров.

Теперь похоже, что и карьера 47-летнего Максима Паршина зашла в тупик. В середине июля он был задержан в одном из московских ресторанов вместе с руководителем ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александром Моносовым. Предположительно, в момент задержания Моносов передавал Паршину 3,5 млн рублей. Следствие считает это взяткой за содействие в выделении гранта из Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Поначалу Басманный суд отправил задержанных под домашний арест, что давало им некоторый шанс выйти сухими из воды. Но в конце июля следствие добилось в Мосгорсуде перевода фигурантов в СИЗО. Знатоки уголовных казусов называют это плохим знаком: помещение в изолятор обычно говорит, что приговор явно будет обвинительным.

«Росинфокоминвест» был создан в 2007 году как плод лоббистских усилий тогдашнего министра связи Леонида Реймана для поддержки экспорта и инвестиции в российские IT-стартапы. На это фонд получил от государства 1,45 млрд рублей. По сути, он представлял собой что-то вроде чубайсовского «Роснано», но в секторе IT

Жадный инвестфонд

Понятно, что теперь следователи будут подробно изучать все госконтракты БФТ. А их немало. Среди тех, что на виду, – создание и модернизация цифровых платформ «Социальное казначейство», «Работа в России», а также информационных систем Национальной системы управления данными и Фонда социального страхования. В прошлом году «БФТ-Холдинг» выиграл и выполнил 81 госконтракт, а в этом – 23, на сумму 1,6 млрд рублей. Есть данные, что в ближайшее время БФТ рассчитывало получить ещё один крупный контракт, но теперь он сорвался. Потому не исключено, что внимание следователей на связь Моносова и Паршина обратил кто-то из конкурентов. По слухам, поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы телефонной прослушки фигурантов.

Однако помимо БФТ есть в этой истории и другая сторона – РФРИТ. Пока что фонд остаётся в стороне от уголовного дела. Но тема выделения государственных грантов на разработку IT-продуктов давно вызывает вопросы. И чтобы её раскрыть полностью, стоит сначала рассмотреть историю другого фонда – «Росинфокоминвест».

«Росинфокоминвест» был создан в 2007 году как плод лоббистских усилий тогдашнего министра связи Леонида Реймана и при участии главы президентской администрации Сергея Нарышкина. Назначение этой структуры – поддержка экспорта и инвестиции в российские IT-стартапы. На это фонд получил от государства 1,45 млрд рублей. По сути, он представлял собой что-то вроде чубайсовского «Роснано», но в секторе IT. Впоследствии Леонид Рейман лишился министерского портфеля и сосредоточился на собственном бизнесе – производстве процессоров «Ангстрем -Т». Правда, бизнес бывшему советскому функционеру не удался: наделав долгов на 815 млн евро, компания обанкротилась. А вот «Росинфокоминвест» продолжил свою неоднозначную деятельность под руководством сформированной Рейманом команды. Надзорные и контролирующие органы не раз высказывали свои претензии к фонду. В 2015 году ликвидировать его просила Генпрокуратура. Полученные от государства деньги были размещены на банковских депозитах и тратились на приобретение ценных бумаг, сообщало надзорное ведомство. В ряде случаев это приводило к убыткам. По одной из таких сделок они составили 184 млн рублей. При этом на содержание самой организации со среднесписочным составом в пять человек было потрачено 200 млн рублей.

Ставки повышаются

Было и уголовное дело. Оно касалось УК «Капитал» и АО «Армада». Дело в том, что «Росинфокоминвест» доверил управление 1,3 млрд рублей УК «Капитал», а та вложила 413 млн рублей в акции АО «Армада», менеджеры «которой вывели полученную сумму из бизнеса с помощью аффилированных юрлиц. После этого акции «Армады» рухнули, а фонд получил убыток. Менеджеры «Армады» потом несколько лет ходили на допросы, но о посадках по этому делу не слышно до сих пор. А вот с руководства фонда взятки оказались гладки.

В 2019 году фонд раскритиковала Счётная палата. «Объём проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей», – отметили аудиторы. А единственная инвестиция (в АО «Робоинвест») закончилась тем, что 148 млн рублей были перечислены компании-пустышке на Каймановых островах. Российское же юрлицо «Робоинвеста» отчиталось об убытках.

Все эти скандалы привели к тому, что «Росинфокоминвест» стали называть в числе «институтов развития», которые правительство Михаила Мишустина планирует ликвидировать как неэффективные. Появилась также идея передать активы «Росинфокоминвеста» в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Одно из обоснований – функции двух фондов, по сути, дублируются. Соответствующий указ президента появился в феврале 2022 года. Однако получается, что это не помешало сотрудникам «Росинфокоминвеста» по-прежнему проедать деньги. Только на такси они потратили в прошлом году 500 тыс. руб­лей.

А РФРИТ тем временем вёл бурную деятельность, оставаясь достаточно независимым от министерств. Оно и понятно: фонд был создан ещё в 1996 году и его устав отражает тогдашнее стремление к демократизации. Некоторое время назад казалось, что РФРИТ находится в орбите влияния Минпромторга. Но по мере развития IT он стал активно входить в этот сектор и превратился в инструмент распределения крупных госинвестиций.

И вот теперь история со взяткой послужила поводом к тому, что Минцифры организовало комиссию, которая собирается проверять деятельность РФРИТ. В частности, будет «аудит компетенции его сотрудников». Не иначе как Максут Шадаев вознамерился взять РФРИТ под свой полный контроль, перед тем как тот поглотит деньги «Росинфокоминвеста». И игра стоит свеч: скандально известный «Росинфокоминвест» «крутил» на своих счетах жалкие 1,3 млрд, а вот РФРИТ распоряжается суммами в сотни миллиардов рублей.

Кстати

Ещё находясь под домашним арестом, Максим Паршин уволился из Минцифры по собственному желанию, его полномочия перешли другому заместителю Максута Шадаева – Андрею Заренину. Примечательно, что Заренин одно время работал советником в администрации президента, а потому его можно считать человеком из команды Сергея Кириенко. Андрей Заренин и Максут Шадаев в разные годы засветились в руководстве НИИ «Восход» (один из крупнейших поставщиков IT-продуктов для госсектора). Да и в Минцифры Заренина взял работать именно Максут Шадаев. Так что он, судя по всему, намного ближе нынешнему министру, нежели Максим Паршин.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”