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В следующем году Рыбинск получит больше миллиарда рублей на дороги

08.08.2023, 10:10, Новости
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О выделении городу крупной суммы для дорожного ремонта Михаил Евраев сообщил во время визита в Рыбинск в рамках деловой программы Дня города.

На еженедельном аппаратном совещании большую часть времени посветили подготовке дорожных работ.

– Губернатор определил приоритет города Рыбинска по ремонту дорог. В этом году на рыбинские дороги было выделено 500 миллионов, и мы были к работам готовы. Теперь нужно готовить проектно-сметную документацию на еще больший объем, – сказал Дмитрий Рудаков.

Глава отметил, что Рыбинску нужны проекты не только на текущий, но и на капитальный ремонт. К примеру, в этом году на 65 миллионов рублей будет приведена в порядок улица Алябьева. Отремонтируют дорожное покрытие, сформируют тротуары, установят освещение. В следующем году такой же подход будет к улице Гагарина. Документацию уже начали готовить. В планах – ремонт улицы Ворошилова.

Если в программе будут возможности строить дороги, в приоритете – продление Костромской улицы через Кипяческий ручей.

– Только на этот проект надо порядка пяти миллионов рублей. Мы все убедились, что левобережье в такой дороге нуждается. Это будет еще один толчок к развитию микрорайона. Ставлю задачу подготовить документацию на все виды работ до нового года, – подчеркнул Дмитрий Рудаков.

Также в планах ремонт улиц Гоголя, Ломоносова, Максима Горького от Бори Новикова до Батова, улица Вихарева, Вяземского, Желябова от Толбухина до Славского, Рокоссовского от 53 дома до Набережной Космонавтов, Волкова от Пестеля до 1-й Тарнопольской. При составлении окончательного списка будут учтены потребности всех микрорайонов города.

Администрация города Рыбинска




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