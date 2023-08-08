 

Чиновники должны будут ездить на отечественных автомобилях не менее 20 часов в год

08.08.2023, 9:53, Разное
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Комиссия Госдумы по этике разработала нормативы патриотического поведения федеральных и муниципальных чиновников, касающиеся использования автомобилей.

Согласно регламенту, госслужащие всех уровней обязаны будут пользоваться транспортными средствами отечественной сборки не менее 20 часов в год.

Такие меры направлены на улучшение качества отечественного автопрома, поясняет глава комиссии, депутат от ЕР Святослав Гуревич. Чувствуя необходимость провести в салоне отечественной машины половину рабочей недели, чиновник будет предпринимать усилия для повышения качества российских автомобилей.

Также депутаты создали регламент наказаний, согласно которому за должностные проступки проштрафившимся чиновникам могут назначить в качестве наказания большее количество часов в российских автомобилях, но не более 20 дополнительных часов в год.

– Я сам в этом году доехал на «Ладе» из Сочи в Москву, – говорит парламентарий. – За рулём был мой шофёр, а я спал, поскольку накануне слегка принял на грудь, но согласно регламенту, это считается. Теперь с чувством выполненного долга обратно пересаживаюсь на «Майбах». Важно, что после этой поездки у меня длинный список пожеланий к отечественному автопрому, который автостроителям следует выполнить, прежде чем просить меня повторить этот подвиг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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