Мнение: О перемене в Кремле и утрате России… Что с голосом, «держава»?

Ну и вот… Ждали-ждали — оно и случилось. Нежданно, правда.

Зато «ветер перемен» в Кремле уже совершенно ясно чувствуется. И на Старой площади тоже. И на Смоленской — тем более.

Виной и причиной всему — одно событие. Не только вполне ожидаемое, но и очень даже запланированное. С него и начнём, пожалуй.

Одна картинка лучше тысячи слов. И вот вам весьма красноречивое фото. Снова из саудовской Джидды, где в минувший уик-энд завершилась международная встреча советников глав государств, на которой обсуждали варианты завершения «украинского кризиса». Без присутствия России, но с участием Украины.

Собственно, российский МИД может сколь угодно долго рассказывать российским слушателям, что такие мероприятия «ничего не решают». Но одного лишь фото выше вполне достаточно, чтобы понять, как оно на самом деле. Прекрасно ведь видно, кто в действительности решает, каким быть геополитическим итогам этого конфликта. И какая роль в его завершении принадлежит Украине (даже не вторичная, а скромнее), а какая — России (нулевая, прямо скажем).

Понимание и принятие этого нуля лишний раз подтверждается тональностью российских официальных заявлений после встречи, результаты которой в МИД РФ «приняли к сведению».

Теперь «великая» #Россия всего лишь рассчитывает, что её партнёры по БРИКС (Бразилия, Индия, #Китай, ЮАР) и другие союзники «поделятся оценками» встречи в Джидде по Украине. Об этом прямо говорится в комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она сказала, что МИД «принял к сведению» информацию о консультациях по ситуации на Украине, проведённых в саудовской Джидде 5–6 августа. «В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнёры. Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками», — сообщила спикервуман российской дипломатии.

То есть, даже подробные отчёты о ходе мероприятия, где напрямую затрагивались важнейшие государственные интересы РФ, #Кремль получить не надеется. Только оценки сверху — мол, «хорошо» или «удовлетворительно». И то их приходится выпрашивать. Робко. Как студенты, которым грозит отчисление за проваленный экзамен, ей-Богу…

Но как быстро всё переменилось, однако!

И куда только подевалась грозная сверхдержава? Куда исчез «державный рык»?

А может, и правда пора уже всем, а не одному лишь Кремлю, возвращаться от «величия» к скромности и адекватности?

—