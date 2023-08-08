Билл Гейтс считал, что сон признак лени и ненужная трата времени

Американский миллиардер Билл Гейтс пояснил о своем прошлом восприятии сна как о ненужной трате времени, особенно в период работы в корпорации Microsoft, которую он основал. В своем выступлении в подкасте Unconfuse Me, Гейтс признался, что ранее он считал меньший объем сна признаком лени. Он также пояснил о соревнованиях с коллегами из Microsoft по минимизации времени, проведенного во сне.

По словам бизнесмена, в прошлом он стремился спать меньше, чем его коллеги, и в определенные дни даже не спал вовсе. Он вспомнил случаи, когда старался выдержать без сна до 96 часов подряд, и в 40 лет спал менее шести часов в сутки.

Такие практики были распространены и среди его коллег, некоторые из которых утверждали, что спали пять часов или даже меньше. Гейтс признавал, что влияние окружения заставило его считать, что сон лишь признак лени и несостоятельности.

Тем не менее, со временем Гейтс изменил свое отношение к сну. Он начал отслеживать свои показатели сна с помощью умного браслета и пришел к выводу, что хороший сон играет важную роль для здоровья мозга. Сейчас он стремится спать от семи до восьми часов в сутки.

Билл Гейтс подчеркнул важность качественного сна для поддержания здоровья мозга, особенно в подростковом возрасте. Он отметил, что хороший сон является предсказуемым фактором для поддержания здоровья мозга и снижения риска развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее Билл Гейтс уже делился списком привычек, способствующих здоровью мозга.