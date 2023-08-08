Ослабление рубля на 30% приведет к росту инфляции до 6%, предупреждают экономисты ВШЭ

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) предупредили о возможном увеличении инфляции в РФ из-за ослабления рубля к доллару и евро. В свежем выпуске комментариев о государстве и бизнесе, посвященном обсуждению инфляции и монетарной политике за первое полугодие, экономисты сделали вывод, что снижение курса рубля на 30% по отношению к американскому доллару и евро может добавить от 1,5 до 3 процентных пунктов к общей инфляции.

По данным доклада, начиная с начала 2023 года, рубль потерял около 30% своей стоимости по отношению к доллару и евро. Графики, представленные в докладе, показывают, что за полгода рубль подешевел примерно на 27% по отношению к доллару и на 33% по отношению к евро. Ситуация усугубилась 7 августа, когда курс доллара на Московской бирже временно превысил отметку 97 рублей, а евро поднялся до 106 рублей. Тем не менее, торговля завершилась с более низкими показателями – 95,3 рубля за доллар и 105,3 рубля за евро.

Эксперты подчеркнули, что потенциальное воздействие на инфляцию значительное и может составить от 1,5 до 3,0 процентных пунктов. Однако пока перенос валютных издержек в цены был отложен из-за накопления резервов по низкому курсу, что не позволило полностью проявиться этому эффекту.

Данные Росстата также указывают на рост инфляции, обусловленный бурным ростом частного потребления и ослабевшим рублем. Аналитики ожидают, что оба эти фактора будут вносить свой вклад в увеличение инфляции до 6% к концу текущего года.