 

На Россию идут тропические ливни

08.08.2023, 9:30, Новости дня
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Кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в ряде регионов России в ближайшее время. Так называемые тропические ливни накроют Карелию, Псковскую, Смоленскую, Оренбургскую, Калининградскую, Ленинградскую, Ростовскую области, а также в Пермский и Приморский края.

По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, кратковременные дожди с грозами ожидаются и в Москве.

“Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится, +24, +29 градусов, +23, +28 градусов. Так будет до 12 августа”, – цитирует URA.RU эксперта.


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