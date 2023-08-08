 

Известия: Почти треть “дипфейков” сегодня невозможно отличить

08.08.2023, 8:37, Разное
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Продвинутые технологии нейросетей позволяют создавать звуковые дипфейки, которые в определенных случаях трудно отличить от настоящих аудиозаписей человеческих голосов. Как сообщают “Известия”, около 25-27% таких искусственно сгенерированных аудиодорожек оказались практически неотличимыми для человеческого уха от реальных записей.

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) провела эксперимент, в котором участвовали 500 испытуемых, включая носителей английского и китайского языков. Одна группа долгое время обучалась распознаванию аудиодипфейков, в то время как другая группа не готовилась к такому тесту.

Научные исследователи записали голосовые образцы различных людей, из которых говорили на английском и китайском языках, и использовали эти данные для обучения нейросети VITS. Затем было создано 50 коротких аудиозаписей с помощью этой нейросети. Эти записи предложили испытуемым для прослушивания, и их задачей было определить, искусственно ли сгенерированы записи или это настоящие голоса. Те же 50 аудиодорожек были также проанализированы с помощью нейросетевого алгоритма LFCC-LCNN, специально разработанного для выявления дипфейков.

В результате эксперимента выяснилось, что как подготовленные, так и неподготовленные участники испытания правильно определили всего 25-27% дипфейков.

Эксперты из России, опрошенные журналистами “Известий”, считают, что в будущем вероятно увеличится количество случаев мошенничества, связанных с использованием дипфейков. В связи с этим они призывают граждан подходить к информации критически и тщательно проверять подозрительные сообщения.


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