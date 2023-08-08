Загадочные исчезновения и прочая нечисть у горы Шаста

В округе Сискию, штат Калифорния, США, находится величественная гора Шаста, высотой 4317 метров. Это спящий вулкан, который в последний раз извергался в конце XVIII века, но ученые считают, что он все еще опасен.

Гора пользуется значительной популярностью не только у туристов, ищущих красивые виды, но и у эзотериков, оккультизмов и простых любителей мистики благодаря огромному числу паранормальных явлений, творящихся на ней и у её подножия.

У подножия Шасты можно встретить представителей около ста оккультных направлений и сект. Они приезжают к горе чтобы набраться силы, открыть в себе уникальные способности. Образовались даже специальные посёлки, где всем желающим расскажут, как обрести мудрость и познать высшие материи.

В американском обществе гора Шаста в первую очередь знаменита наблюдениями рядом с нею НЛО. Многие верят, что там находится скрытая база инопланетян.

Также существуют индейские легенды о неком огромном “городе”, скрытом внутри горы, где проживают странные люди. В одних легендах рассказывают, что они беженцы с погибшего континента (Атлантиды или Лемурии), в других, что это люди-рептилии.

На склоне горы Шаста регулярно видят йети, летающие огоньки, призраков, а еще там время от времени при очень странных обстоятельствах без вести пропадают люди.

Существует множество историй повествующих о ряде довольно странных и необъяснимых исчезновений в той местности.

Например, история о трехлетнем ребенке, который отправился в поход вместе со своей семьей. По словам родных, он просто испарился в воздухе, однако, его нашли через пять часов у входа в одну из пещер.

Мальчик утверждал, что его похитил робот в обличии его бабушки и принес в пещеру, заполненную огромными пауками. Казалось бы, трехлетний мальчишка мог просто выдумать эту историю. Но, более странное было то, что рассказывала его бабушка.

Она утверждала, что тем утром проснулась, лежавшая лицом в грязи, за несколько десятков метров от своей палатки. У нее на затылке остался шрам от укуса какого-то насекомого, она предположила, что это был ядовитый паук. Единственную странную вещь, которую женщина могла вспомнить – это “красные глаза”, сияющие в темноте за деревьями.

Подобная история произошла в 2011 году. Один из местных жителей, гуляющий у горы, услышал женский голос, напевающий, по его словам “прекрасную песню”. Голос доносился со стороны горы. Мужчина побрел на звук этого голоса и заблудился.

Позже, он утверждал, что был похищен и доставлен в темную пещеру. Появилась высокая женщина с неестественно голубыми глазами, одетая в странную одежду. Незнакомка дала мужчине “подарок” и поделилась секретной информацией, о которой он отказывался говорить.

Мужчину считали пропавшим несколько недель, но после того, как он объявился, он называет себя воплощением индуистского бога, изменив свое имя на “Лорд Калки”.

Фактически, подобные истории происходят еще от индейских племен, которые населяли этот регион на протяжении тысячелетий.

Они утверждают, что местонахождение и входы в туннели под горой являются тщательно охраняемым местом, о которых никогда не рассказывалось внешнему миру. В районе горы Шаста, находятся тысячи пещер, подавляющее большинство которых никогда не исследовалось.