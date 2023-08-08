Рупор кремлевской пропаганды: Их ответ (нашей несуществующей) “Армате”

Американский ответ "Армате" – Абрамс Х. Пока в виде концептуального прототипа.

Как и на "Армате" у американца необитамая башня, 3 человека экипажа + возможности запускать БПЛА-камикадзе и "Джевелины"

Между тем "Армата" официально принята на вооружение ЮВО. Количество понятное дело ограничено и лямку продолжают тянуть Т-72 и Т-90. Между тем, у Т-72 сегодня юбилей – 50 лет в строю и последние модификации танка все еще более чем актуальны на поле боя, выступая как минимум ничем не хуже распиаренных "Леопардов" предпоследних моделей.

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