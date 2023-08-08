Индейцев терроризируют инопланетяне, парящие над землей

В последние две недели маленькая сельская община округа Альто-Нанай, что в районе Лорето, провинции Майнас, Перу, подвергается атакам “странных существ”.

Жители городка Сан Хуан Батиста, а это индейцы из племени икитос, рассказывают, что существа парят в воздухе, примерно в метре над землей, и носят “серебряные” одежды. Существа выходят с наступлением темноты. Многие считают, что это инопланетяне. Также описывают, что у них огромные вытянутые головы.

“Они серебристого цвета, его обувь круглой формы, и при этом они летают. Они парят на высоте одного метра и имеют красную лампочку на обуви. У них длинная голова, длинная маска, а глаза наполовину желтоватые. Они смотрят на вас и потом уходят. Они очень быстро убегают”, – рассказывает лидер общины. Существа при этом также хаотично нападают на людей с непонятной целью.

Последней их жертвой стала 15-летняя девочка, которую схватили сзади и порезали шею лезвием. Было также неподтвержденное сообщение о том, что “пришельцы” убили одного мужчину. Жители общины ужасно напуганы. Они пытались защитить себя с помощью огнестрельного оружия, но оказалось, что существам это не причиняет вреда.

“Дети перестали спать, матери боятся раздеваться. Это инопланетяне и у них броня. Я дважды выстрелил в него, а он не помер, а потом он поднялся и исчез”, – рассказывает один из жителей. Другие люди тоже рассказывали, что когда они пытались защититься от “инопланетян”, те внезапно исчезают. словно растворяются в воздухе.

В Сети можно найти несколько новостных репортажей из района Лорето, в том числе ночных, когда толпа людей в панике пыталась бежать от нападающих. Однако на видео не видно, от кого они бегут. Нет также ни одной фотографии “инопланетян”. Этой проблемой уже занимается Национальная полиция и военнослужащие военно-морского флота. Люди просят защитить их от пришельцев.

Некоторые считают, что люди страдают в основном из-за своей паники, а описания “существ” сильно преувеличены страхом. Они думают, что может быть на людей нападают какие-то бандиты в масках. Тем временем о наблюдении “серебряных существ” стали сообщать и студенты из Национального университета перуанской Амазонки, расположенного в нескольких километрах от поселения, где впервые увидели существ. О наблюдении “пришельцев” начали сообщать и в соседнем городе Пукальпа, где проживают люди из того же племени икитос. На днях в район прибыл один из перуанских уфологов Энтони Чой:

“Да, в перуанской Амазонке присутствуют нечеловеческие существа, да, они тут есть. И этот факт не только имеет место, но это уже происходило в ранние годы и в других местах. Сейчас такие случаи также происходят, например, в Пукальпе, в районе Яринакочас. Так что да, эти факты реальны”.