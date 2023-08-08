 

Рупор кремлевской пропаганды: Конец эпохи Аниты Саркисян

08.08.2023, 3:49, Разное
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Белорусы об "эпохе Аниты Саркисян" в игровой индустрии и к чему это привело как с точки зрения творчества, так и с точки зрения денег. Пропаганда толерастии на системном уровне оказалась плохо сочетаемой с вопросами извлечения прибыли. При этом про творескую составляющую вообще молчу. Эта болезнь одинаково поразила как игровую индустрию, так и индустрию кино и сериалов.
И эти люди, которые сейчас занимаются толерастической пропагандой в мас.культе, в свое время еще что-то воняли про творческую цензуру и пропаганду в СССР.

Впрочем, я бы не сильно надеялся на то, что повесточка из масс.культа куда-то исчезнет в среднесрочной перспективе несмотря на убытки. В конечном итоге эту линию продавливают крупные корпорации, некоторые из которых списывают убытки на "расходы на пропаганду", причем эта линия зачастую тесно переплетена с линией демократической партии, которая фактически и утвердила повесточные нарративы, которые дежурно вставляют список обязательных тем по поводу и без, примерно также, как к позднесоветской литературе любили к месту и не к месту вставлять совсем не обязательные пассажи про заявления Леонида Ильича на очередном съезде КПСС и о руководящей роли партии. С этим у нас тогда тоже был перебор, но нынешние США с точки зрения топорной пропаганду те позднесоветские перегибы давно переплюнули. Ну а Саркисян была одним из проводников продвижения этого пропагандистского мусора в игровую индустрию, немало поспособствовав тому, что она представляет из себя сейчас. Она то свалила, но другие уродцы вроде нее до сих пор в строю.

Источник: Colonel Cassad


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