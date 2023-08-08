Мнение: Об изменении тональности России… Новый курс налицо?

Вот вам ещё одно говорящее фото. Снова из саудовской Джидды, где в минувший уик-энд завершилась международная встреча советников глав государств, на которой обсуждали варианты завершения «украинского кризиса». Без России, но с участием Украины.

Собственно, российский МИД может сколь угодно долго рассказывать российским слушателям , что такие мероприятия «ничего не решают». Но одного лишь фото вполне достаточно, чтобы понять, как оно на самом деле. А ведь есть и ещё кое-что…

Как раз по картинке прекрасно видно, кто в действительности решает, каким быть геополитическим итогам этого конфликта. И какая роль в его завершении принадлежит Украине («кушать подано»), а какая — России (нулевая, прямо скажем).

Что лишний раз подтверждается тональностью российских заявлений после встречи, результаты которой в МИД РФ «приняли к сведению».

Теперь «великая» #Россия всего лишь рассчитывает, что её партнёры по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и другие союзники «поделятся оценками» встречи в Джидде по Украине. Об этом прямо говорится в комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она сказала, что МИД «принял к сведению» информацию о консультациях по ситуации на Украине, проведённых в саудовской Джидде 5–6 августа. «В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками», — сообщила главная спикервуман российской дипломатии.

То есть, даже подробные отчёты о ходе мероприятия, где напрямую затрагивались важнейшие государственные интересы РФ, #Кремль получить не надеется. Только оценки — мол, «хорошо» или «удовлетворительно». Как студенты, ей-Богу…

Но может, и правда пора уже возвращаться от «величия» к реальности?

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