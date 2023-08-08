Мнение: Быть скотом не каждый может!

(блестящий текст Асоцио о главной трагедии современных русских жижистов)



Юзер Асоцио (с которым мы на заре ЖЖ много ругались, поскольку я его не выносил за его любовь к совку, а он меня – за ненависть к нему же) написал большой, просто огромный текст про состояние умов в России – но я его прочел с не менее огромным интересом, прежде всего, не скрою, потому, что он там развивает мою теорию “НБС”, в чем-то с ней и полемизируя. Но главное, что мы оказались едины в главном – в своем МОРАЛЬНОМ неприятии всей мерзости, глупости и скотства, которые сейчас буквально захлестнули остатки того, что раньше называлось РФ.

Асоцио показывает, в частности, насколько гнилой и безумной оказалась так называемая “интеллектуальная элита ЖЖ”: Астеррот, Богемик, Волков, Галковский, Корнев, пайдиев. Да, НБС сожрал всех, почти всех. Но автор довольно весело показывает, почему у всего этого кровожадного охеревшего старичья ничего не выйдет. Хорошо, если так. И вообще – рекомендую читать ВЕСЬ текст по ссылке в ЖЖ у самого Асоцио, не пожалеете.

“…Уничтожение людей тут краеугольный камень, кстати. Корнев пишет о том, как приятна ему смерть только потому что ему СКАЗАЛИ что-то о святом воссоединении (напоминаю, что по факту этого святого воссоединения нет точно также, как не было “комфортной для обывателя войны”, о которой он поспешил объявить спустя два дня после начала). Причем сказал ему об этом патентованный лжец, который никогда не выполнял своих обещаний. Астеррот с Богемиком буквально пересказывают, хоть и немного другими словами, рассуждения злобного карлика о бессмысленности мира – вот это всё “они сдохнут, а мы в рай”, “зачем мир если нет России”. Пайдиев просто мечтает ради победы убить любое количество “русских детей”, которых якобы жалеет – за ценой не постоит. И так далее и так далее.

Кстати, это происходит не только с российской стороны. Например, юзер maxdz, якобы украинец, точно также мечтает уничтожить любое количество украинцев ради победы. Такие уж у них принципы – “{у}бьём значит любим”.

Конечно, русским и украинцам было бы очень хорошо и полезно, если бы Пайдиева и maxdz скинули бы в яму, и они бы там грызли друг друга, пока оба не сдохли. Но мир не идеален, так что нормальные люди вынуждены претерпевать последствия активности всей этой мразоты. Но это я отвлёкся.

Напоминаю, что мы с вами обсуждаем конспирологов. Не просто умников, а людей, которые видят рычаги, ниточки и манипуляции. Людей, которые пишут “вот здесь человека или группу заставили сделать то-то, убедив в том-то”. А потом эти самые люди, ничтоже сумняшеся, пишут, что готовы умереть ради святого чего-то там и убить сотни тысяч, миллионы других людей тоже.

Конечно, среди известных конспирологов есть и люди, не потерявшие рассудок. Например, уже упомянутый мной Девол, или Эль-Мюрид, или даже открытый сталинист Кунгуров. Последовательно выступая против ковидобесия, они не поддались зомбированию и в отношении сомнительного “вяличия”.

Конечно много в России и откровенной челяди. Эдаким ребятам пыня может в рожу нассать, потом пожалует пятаком – и у них сразу верноподданический экстаз. “Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство, – за двадцать-то пять рублей можно и второй раз по зубам съездить, если вам желательно”.

Но, как говорил доктор Хаус, нам интересны отклонения, белые пятна на рентгене. И главный вопрос, который возник по итогам происходящего – как так вообще получилось, что вроде бы умные люди, да ещё и выступавшие против пыни, сломались и начали нести откровенную чушь?

Некоторые сходу предположили, будто всех ура-патриотов купили. Тем более что во времена ковидобесия мы с этим тоже постоянно сталкивались, когда так называемые “лидеры мнений” вдруг начинали камлать на тему скорой ковидной смерти и необходимости принудительных уколов шмурдяка. Купленных и правда было много. Но тут есть два сомнительных момента. Во-первых, почему их тогда не купили на предыдущем этапе, хотя деньги на ковидоботов лились буквально рекой. Во-вторых, они скорее рассуждают в русле своих предыдущих воззрений – например, тот же Корнев и раньше ненавидел Украину. Есть и третий сомнительный момент – эти люди просто уничтожили себя, как интеллектуалов, стерли свою репутацию. Их блоги больше не могут считаться оплотом истинной конспирологии. Кто поверил бы, если бы Астеррот на полном серьёзе написал пост о смертельной ковидле и необходимости носить маски? Можно сказать, что репутации не существует – и в массовом сознании это действительно так – но аудитория именно этих людей не так велика, по сравнению с массами, и уж их аудитория к репутации относится серьёзно.

Так может быть они действительно просто идиоты? Так ведь бывает, когда человек специалист в своём деле, и очень много знает, а потом вдруг раз – и верит звонку из “банка”, срочно берёт кредит и переводит его на чужой счёт, чтобы “сохранить деньги”. Бытовой идиот, таких миллионы. Тоже сомнительная версия. Идиотов действительно много. Но обычный человек он специалист в каком-то другом деле – может он цифры считает или плитку кладёт. И в других делах уже идиотничает. Мы же имеем дело с людьми, которые специалисты как раз именно в этом деле, деле обманов и манипуляций. Как их могли настолько откровенно обмануть?

И тут уместно будет заговорить о юзере sapojnik, которого мы вспоминали выше. Я ведь и сам считал его абсолютно беспринципным человеком – в самом деле, политтехнолог, человек торгует мнением в розницу, фи, никаких убеждений. А уж когда он поддержал крымнаш – вовсе записал его в разряд платных говорилок, вроде Фрицморгена. Но он с честью прошёл оба суровых испытания – и сначала последовательно боролся с ковидобесием, отстаивая права и свободы людей, а теперь с тем же энтузиазмом сражается против зомби-апокалипсиса, отстаивая гуманизм и здравый смысл. И в этом плане он действительно оказался живым человеком, а не нежитью и не маньяком, который мечтает сжечь миллионы людей ядерным взрывом ради идиотических стариковских фантазий. Возможно и крымнаш действительно для него был просто заблуждением, а не зомби-программой.

Забавно, что я сейчас иду по сути по стопам Корнева, намечая текущее разделение на нормальных и ненормальных людей как окончательное. Уж не случится ли вскорости некое третье событие, которое снова всё поменяет и отсечёт от здравого смысла ещё часть якобы разумных людей? Впрочем, я снова отвлекся.

Речь о том, что именно Сапожник сформулировал гипотезу НБС (надо быть скотом), в рамках которой объясняется не только неразумное поведение наших конспирологов, но и всё массовое помешательство в стране. Вкратце она выглядит так: “русские националисты” и другие конспирологи, во главе, кстати, с покойным Крыловым, чётко объясняли успех западных стран скотством. У Крылова легко найти прямые высказывания вида: “Англичане / страны Запада сильны тем, что не стесняются творить любое зло и насилие, у них нет никаких моральных ограничений” или что-то в этом роде. Конструкция эта удачно наложилась на социал-дарвинизм, которым уже тридцать лет полоскают мозги жителям страны, и покрыла абсолютно все виды взаимодействий, от межличностных до межгосударственных. И вот “воруй-убивай” стало уже не иронической шуткой в интернете, а реальным принципом жизни.

Здесь следует сделать важное отступление. Самой сложной проблемой является то, что творить зло действительно выгодно, что для хорошей жизни скотом быть и в самом деле надо. Я немного писал об этом раньше, например здесь и здесь. Мир действительно устроен так, и честный интеллектуал не может скрывать от себя это устройство мира. Он видит и социал-дарвинизм, и выгоду паразитизма, и колониальную политику, и всё прочее, о чём рассуждают нынешние идеологи. И человек со слабыми убеждениями легко ломается под напором фактов. Полагаю, что Крылова тоже сломало именно это – бессильная ненависть к правящим скотам породила идею превзойти их в скотстве. “Стань злее злых, стань подлее подлых”. Ну а остальные подхватили. Между тем вся суть цивилизации как раз и заключается в том, чтобы найти ответ на вопрос, почему скотом быть всё-таки не надо. И в каждую эпоху интеллектуальная элита, прекрасно понимая описанные выше факты, всё же пытается на этот вопрос ответить.

Однако злую шутку с современным миром сыграло всеобщее образование и доступность знаний. Если раньше люди видели творящуюся с ними несправедливость – они просто шли и наводили порядок. Они не знали. Не помнили, как это происходило где-то ещё и когда-то ещё. Теперь же люди убеждены, что наведение порядка никому никогда не помогает, что скоты в любом случае будут процветать, а нормальные люди в любом случае будут уничтожены.

Кстати, примерно такая схема работает относительно коммунизма. Общим местом во всех интернет-дискуссиях сейчас является “нежизнеспособность коммунизма”. Стоит человеку заговорить о справедливости – тут же набегает толпа с криками “нигде ваш коммунизм не был построен”, “опять на те же грабли” и так далее. Действительно, не был построен коммунизм ни в СССР под присмотром английского капитализма, ни в Северной Корее под присмотром американского капитализма, ни в Камбодже под присмотром французского капитализма, да что ж ты будешь делать, никак не получается, почему бы это. Но если раньше люди бы просто брали и строили справедливое общество, то сейчас они этого делать не станут под давлением якобы “исторических прецедентов”. Причём технология даже не скрывается, она абсолютно открыта и понятна.

В фильме “Шоу Трумана” есть потрясающая сцена на эту тему. Трумана, как вы помните, нужно удерживать на острове. Однако маленький Труман хочет быть путешественником, и прямо говорит в школе – я, мол, хочу открывать новые страны.. Учительница показывает ему карту мира и строго осаживает: “ты опоздал, всё уже открыто”.

То же самое произошло и с идеологией “надо быть скотом”. Раньше люди могли верить в то, что скотом можно и не быть. Теперь беспристрастный набор фактов (откуда эти факты взялись и кто их беспристрастно подобрал – остаётся за кадром) говорит им, что это не работает. Что всё равно в итоге скоты, преступники, палачи во все времена во всех странах живут сыто и сладко, в отличие от тех, кого они убили и замучили ради своей сытой и сладкой жизни. Понятно, что тут выхода не остаётся – если ты хочешь вот сейчас прямо хорошо пожить, нужно срочно записываться в скоты.

Сапожник, впрочем, полагает – и я вижу здесь его ошибку – будто НБС работает только в России, только сейчас и только потому, что у русских людей возник ужасный ресентимент по поводу их полной бесполезности в прочих сферах. Мол, русские ничего не смогли, ни коммунизма, ни капитализма, и поэтому решили “эх, пропадай, душенька”. Между тем везде и всегда богатеют и живут хорошо да сытно только самые откровенные ублюдки – бандиты, мошенники, воры, убийцы. Не только в России это было – Пикетти в своей знаменитой книге приводит не менее знаменитую цитату из Бальзака, где вполне внятно объясняется, почему обходить общие правила и быть мошенником выгоднее, чем честным человеком. Это общий, универсальный закон для всех времён и стран. Просто, как я объясняю выше, люди накопили критический багаж знаний об этом. И у интеллектуалов сорвало крышу, в точности, как это случилось у Раскольникова – вы вот думали, что Достоевский выдумал этот типаж, а оказалось правда. Они так и видят устройство мира – вот есть твари дрожащие, а вот есть право имеющие. И все эти конспирологи-интеллектуалы размахивают окровавленным топором не всегда потому что им это очень нравится, а больше потому что они считают это необходимым для “вяличия”. Что именно таков путь “право имеющих”, а если они вдруг откажутся это делать, то они тут же перейдут в категорию “тварей дрожащих”. Об этом я писал много раз, когда эта ситуация была ещё на стадии говноедского патриотизма. Люди на полном серьёзе говорили – вот диды говно жрали, но построили великую страну, поэтому если мы хотим сейчас построить великую страну, нам надо сожрать побольше говна. Голуби Скиннера, ЕВПОЧЯ. Теперь они решили, что недостаточно жрать говно, нужно побольше убить людей. По той же самой схеме – они знают, что “диды убивали”, “диды умирали”, значит и сейчас надо.

Это же мы наблюдали во время ковидного безумия, чтобы несчастные “старушки” пили свой чай (опять Достоевский) – совершались совершенно идиотические ритуалы. И сейчас продолжается всё та же война обезумевших стариков против молодых, ритуальные смерти. Старый ублюдок корнев жаждет “умереть со спокойной душой” и не испытывает никаких переживаний по поводу того, что вместе с ним в ядерном огне погибнет цивилизация и множество молодых людей, в том числе тех самых “русских”, за которых он, якобы, переживает. Старый ублюдок Пайдиев брызжет слюной и верещит в своём ЖЖ о том, как спецоперация защищает права на жизнь “русских детей” (он очень любит этот оборот), когда этих самых русских детей сотнями тысяч перемалывают по обе стороны фронта. Старый ублюдок Богемик рассказывает о величии и славе Россиюшки из безопасной Европы. Старый ублюдок Астеррот буквально сорвался на дикий вой с призывами убивать всех недовольных. Самым хитрым оказался старый ублюдок Галковский, который за это разнузданное блядство берёт деньги – но хватит ли ему этих денег на спасение своих собственных детей? Вряд ли. То есть и этот нацелен всё на то же – уничтожение, а деньги ему нужны не чтобы своих детишек спасти, а чтобы прокутить-прогулять оставшиеся ему годы. Выпить-закусить за “святое воссоединение русских земель” и сдохнуть под шлюхой. Кстати и тут достоевщина сквозит из всех щелей – ведь они все как один вылитый старый ублюдок Карамазов.

Однако, глядя на всё это в целом, мы теперь видим объяснение разных непонятных действий конспирологов. Например, писал эдакий конспиролог годами про то, что российские власти лишь марионетка иностранных властей – осуждающе, конечно. Пыню ругал на все лады. И тут вдруг начинается конфликт. Как он должен отреагировать, если по уму-то? Если это попытка вырваться из-под контроля, то где реальные действия, почему никакой реальной борьбы против манипуляторов не происходит? Если же это приказ мирового правительства, то почему конспиролог одобряет эти действия, ведь он же недоволен марионеточным режимом? Но если мы рассматриваем ситуацию через призму НБС-гипотезы, то сразу становится понятно – неважно, делает что-либо российская власть по своему почину или по приказу мирового правительства. Важно, что власть наконец начала пляску смерти. Смерти и убийства, как и пожирание говна, однозначно приведут к выгоде по мнению этих ребят, потому что скотство всегда вознаграждается. Неважно, творит ли бандит зло по своему почину или по приказу выского босса – важно, что бандит этот в результате будет богат и доволен жизнью. И поэтому все эти патриоты-конспирологи дружно рукоплещут скотскому поведению, и гласно его одобряют. Верят они, что надо взять топор и убить процентщицу, чтобы “право иметь”, и тут неважно, сам берешь топор или тебе велят это делать. Наоборот, если топор дали – они это рассматривают как дополнительную удачу.

Моральную сторону вопроса я раскрывать не буду – тут в полной мере работает правило “если надо объяснять, то не надо объяснять”. Но стоит сказать о том, почему скотство не всегда вознаграждается и где здесь практическая, а не моральная ошибка. Тут будет уместно сделать ещё одно небольшое отступление, в сторону многочисленных мужских движений, движения инцелов и других сторонников красной таблетки. Идея красной таблетки взята из Матрицы и означает понимание иллюзорности мира, который нам навязывают. В частности, мужские движения объясняют, как устроены на самом деле взаимодействия мужчины и женщины. В этом и заключается идея красной таблетки – возможность изменить свои отношения с женщинами это ложь; никакие приложенные усилия не изменят врожденного типажа мужчины. Если он родился привлекательным – он им и будет, и женщины сами к нему будут липнуть. Если нет – то ничего он не добьётся. Воспитательная часть может внести небольшие коррективы, но не перетащить человека из одной категории в другую.

Привлекательность, как вы уже поняли, заключается в скотском поведении.

В России про это писали Протопопов и Новосёлов. Писали они о том, что выбор женщины основан на биологической тяге к мужчинам определённого сорта. Это тип поведения, который Протопопов назвал “примативным” – первобытным. И это поведение невозможно имитировать. Вы и сами, возможно, видели, как смешно выглядит человек, ведущий себя не в своём стиле. Ботаник, изображающий из себя мачо, это известный элемент подростковых комедий – в том числе потому что в реальной жизни такие попытки тоже постоянно встречаются, и типаж людям понятен.

Мы знаем, что скоты получают успех не только в общественной и материальной жизни, но и в плане женского внимания (и это ещё один столп поддержки для идеологии НБС). Как там писал Довлатов – “женщины любят мерзавцев, это всем известно”. Опять же, это не результат текущей ситуации, а проверенный веками принцип. С чем он связан? Ну, с естественным отбором, конечно – агрессивный самец всегда привлекает самок, даже если (особенно если) агрессивен и по отношению к ним. Века естественного отбора постоянно усиливали влечение женщин к скотам. Женщина, которая выбирала нормального человека, умирала вместе с ним, и с их совместным потомством. Жена мерзавца всегда жила хорошо, а дети мерзавца всегда оказались пристроены, сыты и довольны, как он сам. Сотни, тысячи лет – и вот результат: всякую женщину тянет именно к скоту. Да вот хотя бы взглянуть на детишек советских палачей, все пристроены и в шоколаде.

Здесь отступление заканчивается и мы возвращаемся к сути – скотом, может, и выгоднее быть, но вы не можете стать скотом точно также, как не можете стать привлекательным. Вы можете имитировать скотское поведение. Но это будет выглядеть настолько же смешно и нелепо, как пытающий играть мускулами ботаник. И, разумеется, никакого реального результата не принесёт.

В этом заключается, кстати, один из прагматических ответов на вопрос, почему скотом быть не надо – если ты не скот, ты им стать и не сможешь, даже если это и выгодно. Поэтому важно поддерживать устройство мира, в котором можно не быть скотом и при этом жить хорошо.

Сейчас, однако, мы наблюдаем множество людей, которые на самом деле, на глубинном уровне скотами не являются, а пытаются заставить себя это делать на уровне рассудка. Они даже может и понимают, что ведут себя глупо и выглядят смешно. Но их ведёт твёрдая установка – если я буду говорить низким хриплым голосом, выкатывать грудь вперёд и двигать тазом, то все женщины будут сами на меня бросаться. Выглядит всё уморительно, женщины вокруг открыто хихикают, но наш имитатор убеждает себя, будто это проявление симпатии.

Здесь и заключается главная практическая ошибка всех “русских интеллектуалов”, которые взяли на вооружение принцип “стань подлее подлых”. Правильно установив факты того, что скоты успешны в личной жизни и в международной политике, они пришли к выводу что нужно вести себя точно также. Вот щас старуху-процентщицу по голове топором отоварим – и тут же выбьемся в Наполеоны. Но им не пришло в голову, что если бы они могли бы себя так вести – они бы уже давно себя так и вели. Это касается и мужчин, и государств. Мачо ведут себя определённым образом не потому что заставляют себя это делать, а потому что это их внутренняя суть, они так живут сами по себе. Страны, которые ведут себя определённым образом, ведут себя так, потому что это тоже их внутренняя суть. Попытка это изобразить вызывает только смех, и не даёт реального результата. Единственная выигрышная стратегия в обеих ситуациях – делать акцент на своих сильных сторонах, а не имитировать чуждое поведение.

Касается это не только высоколобых фашистов, но и так называемых “простых людей”. Некоторое их количество – действительно скоты, и именно их поначалу набирали грабить и насиловать, причём за огромные деньги. А оказалось, что на многомилионную страну настоящих, аутентичных скотов не набралось и доли процента. Причём существенной проблемой российского скотства является общая неадекватность, это всё маргиналы с самого днища. Патриотические философы-то ожидали совсем другого. Возьмём для примера тех самых злодеев, на которых равняются патриоты – из Британии, Германии – и посмотрим на их взаимодействие с миром. Оно в первую очередь разумно и выгодно, а уже во вторую жестоко. Отсюда возникают всякие образы благополучной и ухоженной семьи нацистов, где папа целует детишек и уходит на работу жечь людей – папа-то этот “нормальный”, функционирующий член общества, а вовсе не умственно отсталый алкаш-психопат. “Банальность зла”, вот это вот всё. В этом заключалась сладкая мечта всех “русских националистов”, начиная от Крылова и заканчивая Дугиным. Нам бы, мол, таких.

Власти в России честно пытались годами вывести подобный тип. Сами они считали себя сверхлюдьми за свою психопатию (выше я уже давал ссылку, где писал об этом) и пытались продвигать таких же “сверхлюдей”. Отсюда брались поощряемые и одобряемые пытки в тюрьмах, для этого бюджетников заставляли нарушать законы так, чтобы всем вокруг было видно – нарушаю закон за деньги. Идеи социал-дарвинизма годами продавливали сверху вниз, накачивали пропагандой. Главной идеей страны стала готовность творить что угодно во имя выгоды. С этим же связано упорное желание властей назначить “героями России” всяких бандитов и дегенератов типа какого-нибудь “Моторолы”. Но, я повторюсь, изображать мачо невозможно, и изображать злодея тоже – ты или злодей, или не злодей. Всё, чего смогли добиться власти – раскормили уже урождённых садистов и психопатов в тюрьмах и росгвардии. Поэтому теперь у властей появилась проблема с добровольным набором в армию, даже за огромные деньги у них есть либо алкаши-дегенераты, либо преступники из тюрем, либо очевидные сумасшедшие. “Банальность зла” в России обернулась фарсом. Вместо белокурой бестии, очищающей планету от унтерменшей, они смогли вырастить только пергидрольных тёток в избиркомах, забрасывающих в урны для голосования стопки подменных бюллетеней.

Хочется сделать какой-нибудь глубокий вывод, но вывод был написан прямо в начале этого текста. Видишь дурака, который что-то там говорит про смертельную бандеровщину, про целительные спецоперации, про святое воссоединение земель – просто игнорируй, а лучше бань. Все эти скоты — в массе своей разваливающиеся старики, и боженька уже очень скоро убьёт их всех” (ЖЖ Асоцио).