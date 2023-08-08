Мнение: О полностью «пролюбленной» Европой Украине… Пора сдаваться Путину?

Примерно 10 лет назад начались события, которые с неумолимостью паровоза привели к сегодняшнему «украинскому кризису». Евроассоциация Украины — помните такого зверя? Короче, все эти десять лет Европа Украину любила, любила и… пролюбила таки. Полностью.

Объективные цифры из европейских источников неумолимо свидетельствуют об этом.

По данным The Financial Times, крупнейшие европейские компании понесли прямые убытки в размере не менее 100 млрд евро от SVOрачивания деятельности в России после начала нынешнего конфликта. Исследование годовых отчётов 600 эмитентов за 2022 год показало, что у 176 фирм обесценились активы, выросли расходы, связанные с курсовой разницей, и увеличились другие траты в результате продажи, закрытия или сокращения российских подразделений.

Этот показатель не включает косвенные макроэкономические последствия, например, рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

Больше всего списаний активов, прочих убытков и иных расходов приходится на нефтегазовые компании – BP, Shell и TotalEnergies. Их потери составили 40,6 млрд евро. Прямой удар по акциям коммунальных предприятий составил 14,7 млрд евро, а промышленных компаний, включая автопроизводителей, 13,6 млрд евро. Банки, страховщики и инвестиционные фирмы потеряли 17,5 млрд евро.

Ещё один вид европейских трат и потерь — военные. Сумма поддержки, предоставленной Украине государствами и институтами #ЕС, приблизилась к 60 млрд евро, согласно подсчётом немецкой DW. В эту сумму входят военная и макрофинансовая помощь Киеву, а также гуманитарные расходы на украинских беженцев в странах Европы. То есть, всё то, чего не было бы в отсутствие конфликта.

В сумме получается 160 млрд евро или более 180 млрд долл. А размер украинского ВВП в 2021 году был около 200 млрд долл. По итогам 2022 года — 160 млрд долл. То есть, совокупные прямые потери #ЕС всего за год составили примерно весь объём украинской экономики. И в этом смысле Евросоюз Украину, конечно, «пролюбил» целиком. Метафора, которая даёт наглядное финансовое представление о цене одной европейской ошибки.

Нет, речь не о том, надо ли было помогать Киеву в текущей ситуации, или «отдать страну Путину». Но предыдущие девять лет Евросоюз тратил «на Украину» какие-то крохи в сравнении с его нынешними расходами и потерями. Хотя мог бы «ещё одну» Украину построить на такие вот #деньги.

Блин, но если бы европейские чиновники тогда, 10 лет назад вкладывали в украинскую экономику те же средства и ресурсы, которые они сейчас охотно инвестируют «в войну» и теряют на ней же, может, и никакого украинского кризиса не было бы? Может, богатая и процветающая #Украина даже в рамках того же сценария 2014 года смогла бы относительно быстро реинтегрировать Донецк и Луганск, и у Кремля не было бы ни единого повода начинать? А может, начнись эти #инвестиции раньше, и вообще ничего бы не было из нынешней трагической солянки?

В общем, «опоздав» вложиться в мир, теперь Европа с азартом вкладывается «в войну»… Это умно по-вашему?

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