 

Оттенки глины и кости: какие цвета в одежде мы будем носить этой осенью

08.08.2023, 2:05, Разное
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Мода осени 2023 года предлагает нам много интересных оттенков одежды. Этот сезон ассоциируется у нас с яркими цветами листьев, белыми облаками и землистыми тонами. Именно они и станут главными трендами, так как органично вписываются в уютную атмосферу этого времени года. Вы узнаете, какие цвета в одежде мы будем носить этой осенью.

Оттенки глины

Осенью 2023 года будут популярны глинистые оттенки. Они могут варьироваться от нейтральных и сдержанных до ярких и насыщенных.

Цвета глины очень адаптивны. Они выгодно подчеркивают разные оттенки кожи, глаз и волос. Вы всегда сможете стилизовать их под свой образ.

Вива маджента

Вива маджента – это яркий розово-малиновый оттенок. Он представляет нечто среднее между теплыми и холодными тонами. В последнее время он был настолько популярен, что институт Pantone признал его цветом года.

Этот цвет будет оставаться актуальным не только осенью, но и зимой 2023 года. Его можно использовать для создания монохромного образа или в качестве акцентного оттенка.

Кремовые, белые и костяные тона

Эксперты прогнозируют, что костяные. белые и кремовые тона окажутся на пике популярности осенью 2023 года. Они соответствуют тренду спокойной роскоши. Эти цвета освежают образ и смотрятся эффектно.

Такие оттенки позволят вам выделиться из толпы. Они уже сейчас являются трендовыми цветами в обувной моде.

Красный георгин

Осень 2023 года станет сезоном смелых красных оттенков. Они внесут в ваш стиль нотку яркости. В моду войдет цвет под названием “красный георгин”. Он представляет собой насыщенный алый тон.

Цвет “красный георгин” является воплощением элегантности. В холодные осенние месяцы он станет изысканным акцентом вашего образа. Чтобы получить оттенки опавших листьев, сочетайте этот цвет с маслянистым желтым.

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Этот цвет можно использовать для платьев, костюмов и юбок, которые вы надеваете под пальто. Дополните наряд яркими аксессуарами, такими как красная сумочка-клатч или алый головной убор.

Бордовый

Бордовый цвет отличается элегантностью, роскошью и глубиной. Вы можете сочетать его с предметами одежды и аксессуарами других темных оттенков.

Бордовый цвет имеет разные оттенки – от коричневатых до красноватых. Он идеально подходит для классической и деловой одежды.

Чтобы ваш образ не выглядел слишком строгим и темным, разбавьте его бежевыми, кремовыми или синими тонами.

Шоколадно-коричневый

Осенью 2023 года шоколадно-коричневый цвет станет такой же “вечной классикой”, как черный и белый. Он выглядит нейтрально и его можно легко скомбинировать с одеждой и аксессуарами любых оттенков.

Если вам нравится сдержанный стиль, то создайте монохромный образ в оттенках шоколада. Если же такой наряд кажется вам однообразным, то добавьте к нему нежно-розовые или кремовые детали. Эти цвета гармонично сочетаются с коричневыми тонами.

Вы также можете попробовать сочетать шоколадный цвет с красным, желтым, темно-голубым и синим. Это поможет вам создать яркий и контрастный образ.

Заключение

Осенью 2023 года включите одежду этих оттенков в свой гардероб. Это поможет вам создать современный и привлекательный образ, который будет гармонично смотреться на фоне осенней природы.


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