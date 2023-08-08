 

На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин

08.08.2023, 1:50, Новости дня
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Специалисты представили итоги проведенного исследования: в начале этого года на 1000 мужчин в стране приходилась 1151 женщина. Подробности передает RT. Десять лет назад пропорции были другие. В 2013-м женский показатель также был превалирующим, однако соотношение было 1000 (м) к 1160 (ж).

Между тем сайт “Вести Подмосковья” подчеркивает, что в зависимости от возрастных групп населения наблюдаются статистические особенности. Среди молодежи до 30 лет на 1000 парней приходится 948 девушек. В категории людей от 70 лет разрыв между количеством мужчин и женщин наблюдается особенно четко: на 1000 пожилых представителей мужского пола приходится 2157 пенсионерок.


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