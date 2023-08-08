Мнение: Глуховский и Достоевский

Дмитрия Глуховского, автора гениального (безо всяких скидок) романа “Текст”, “нового Достоевского”, как его уже назвали западные критики – московский суд (конечно же, Басманный) уже ПРИГОВОРИЛ к 8 годам в колонии общего режима. За “распространение фейков об армии”.

Текстуальные совпадения, однако. Федора Достоевского в 1849 году приговорили… к 8 годам каторги. За «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Другими словами – тому и другому Россия выписала по 8 лет каторги вообще ни за что, в самом буквальном смысле. Россия просто жаждала убить, по обыкновению, одного из лучших своих сыновей, и даже не утруждала себя придумыванием хоть сколь-нибудь убедительного повода.

Федора Достоевского, правда, поначалу приговорили за то же самое “чтение письма Белинского” вообще к расстрелу, и даже привезли “кончать” к эшафоту – в последний момент отменили и “смягчили” до тех самых 8 лет каторги, которые потом царь еще “смягчил” до 4 лет каторги, с отбытием дальнейшего срока “в армии рядовым”. Тоже очевидные параллели с сегодняшним днем. Кстати – видим тут то же самое отношение к армии как к наказанию для лучших людей России, бережно пронесенное до сегодняшнего дня сквозь века.

Глуховский, слава богу, за границей, приговор ему вынесли “заочно”. Не всем так повезло. Все ж удивительно, до чего быстро и без сопротивления страна уже в 21 веке (!!) снова скатилась в свое привычное состояние непрошибаемого скотства.

Впрочем, роман Текст о том, что она из этого состояния никогда и не выходила.