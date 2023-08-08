Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео

Клещи, комары и другие летающие создания соседствуют с человеком и иногда не прочь полакомиться его кровью. При этом мухи доставляют особенный дискомфорт под конец лета, когда вдруг начинают больно кусаться. Почему это происходит? Ютуб-канал Magic-ZOO объяснил с помощью видео.

Оказывается, просто жужжат и не думают нападать обыкновенные комнатные мухи, которые летают вокруг нас в начале лета. А в августе появляется другой вид насекомого — осенняя жигалка. Чтобы жить, таким мухам надо подпитываться кровью, кусая людей. Только не обижайтесь на них, все-таки нужда заставляет!