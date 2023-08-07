11 августа будет запущена межпланетная станция

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07.08.2023, 23:05, Разное
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Российская межпланетная станция «Луна-25» станет первым шагом в освоении Луны Россией. Сообщается, что запуск намечен на 11 августа. Это является значительным достижением для российской космической индустрии и означает новую эпоху в исследовании космоса.

«Луна-25» будет первой российской межпланетной станцией, отправленной на Луну после 45-летнего перерыва. Последний такой запуск состоялся в 1976 году, когда была станция «Луна-24». Это означает, что РФ возвращает свое место в списках стран, исследующих нашего ближайшего небесного соседа.

Целью миссии «Луна-25» является проведение исследований поверхности планеты, ее химического состава и геологических свойств. Научные инструменты и оборудование, установленные на станции, позволят узнать больше о структуре Луны и ее истории. Это поможет более глубоко понять процессы, происходящие на других планетах и спутниках Солнечной системы.


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